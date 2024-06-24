我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登辯論特訓營 他再度「扮演川普」 川普陣營避談備戰

光看不喝也消暑 6款冰涼雞尾酒祕方自己動手調

WSJ：電動車關稅磋商 歐盟籌碼恐有限

中國新聞組╱北京24日電

歐盟與中國將協商電動車關稅，歐盟能在談判桌上進行迴旋的「籌碼」或許並不多。華爾街日報（WSJ）分析，面對中國製造業出口對全球發動的「中國震撼2.0」攻勢，美國的因應作法是深溝高壘，歐洲則是欲拒還迎。

WSJ分析，儘管面對「中國震撼2.0」威脅，歐洲領袖仍積極爭取中方投資，一些專家認為，歐盟宣布對中國電動車加徵較溫和的關稅，意在鼓勵中國業者將生產基地移往歐洲。

歐洲與中國加強合作，有助抵銷美國前總統川普二進白宮的風險。川普已強調若他再度主政，將對進口品全面加徵10%關稅，會對歐洲造成重大威脅，從而使歐洲願意緩和與中國之間的緊張關係。

果真如此，歐中工業及科技關係將增強，歐美關係將減弱，且中國品牌的電動車在歐洲市場的角色將愈來愈重。

再者，若全球貿易斷裂，歐洲的損失將比美國嚴重。歐洲製造業就業人數是美國的兩倍半，用於出口的製造品比率約33%，高於美國的20%，製造業產值占整體經濟的15%，也高於美國的11%。

而在技術層面，歐洲也面臨著一次新的選擇與機遇。基爾世界經濟研究所所長舒拉裏克（Moritz Schularick）表示：「中國曾歡迎外國投資，並將其作為引進新技術的一種方式。現在，我們（歐洲）正處於這樣的境地——熱切希望技術向新方向轉移。」

電動車 歐盟 關稅

上一則

中國多地鼓勵放棄農村宅基地 網：勿上當 「事出反常必有妖」

下一則

薛之謙徐州演唱會遇人造雨 粉絲留言灌爆氣象局 媒體看不下去…

延伸閱讀

總統大選首場辯論 拜登陣營同步辦千場活動試圖主導輿論

總統大選首場辯論 拜登陣營同步辦千場活動試圖主導輿論
川普班師回朝？ 美國政壇山雨欲來

川普班師回朝？ 美國政壇山雨欲來
川普積極造勢 梅蘭妮亞卻神隱…缺席多處重要場合

川普積極造勢 梅蘭妮亞卻神隱…缺席多處重要場合
趙小蘭新書指川普「急性子」 專訪避談大選

趙小蘭新書指川普「急性子」 專訪避談大選

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20

超人氣

更多 >
紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…

賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…
員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO