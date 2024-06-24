美助卿訪越南 批北京在南海行動

美國助理國務卿 康達22日訪問越南 時說，美方認為中國在仁愛礁對菲律賓的行為「不負責任、獨斷、危險又嚴重破壞穩定」。他對南海情勢深表關切擔憂，並重申力挺盟友菲律賓。

菲律賓總統馬可仕23日則視察巴拉旺島的菲軍南海部隊總部，強調菲方無意挑起戰爭，但不會對任何外國強權屈服。

菲律賓海軍17日與中國海警在仁愛礁爆發衝突。美聯社和路透22日報導，主管東亞與太平洋事務的康達在河內記者會說明，華府已公開及私下向北京表明美菲共同防禦條約的義務堅若磐石，中國等區域國家皆須遵守國際法，從事負責任的海上行動。

中、越、菲均聲索南海主權。康達說，中國以愈來愈專斷的舉動，欲擴張對可謂整個南海地區的主權聲索，對區域乃至全球都足以引發重大關切。

另外，馬可仕、菲律賓高階將領及國防部 長23日飛抵距離仁愛礁最近的菲律賓主要島嶼巴拉旺島，視察並頒發獎章給80名參與17日菲中衝突的菲律賓海軍人員，其中1人因此失去右手拇指。馬可仕表揚他們面對激烈挑釁仍能盡量自制，並請他們繼續堅守保家衛國的崗位。

外媒23日報導，馬可仕說菲方立場堅定，菲律賓人冷靜和平的民族性不應遭誤解為默許，希望和平解決所有問題，17日（菲中）衝突時也堅持和平應對；菲律賓人員行使職責時不會訴諸武力或恫嚇，也避免蓄意傷及任何人；馬尼拉盼為所有菲律賓人提供和平繁榮生活，「我們拒絕奉陪強迫我們在強權競爭選邊站的規則」。但他發表前述談話時避免點名中國。

中國外交部發言人林劍21日則說，中方奉勸菲方，立即停止侵權挑釁行徑，中方維護自身領土主權和海洋權益的決心堅定不移。