我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登辯論特訓營 他再度「扮演川普」 川普陣營避談備戰

光看不喝也消暑 6款冰涼雞尾酒祕方自己動手調

美助卿訪越南 批北京在南海行動

編譯高詣軒╱綜合報導

美國助理國務卿康達22日訪問越南時說，美方認為中國在仁愛礁對菲律賓的行為「不負責任、獨斷、危險又嚴重破壞穩定」。他對南海情勢深表關切擔憂，並重申力挺盟友菲律賓。

菲律賓總統馬可仕23日則視察巴拉旺島的菲軍南海部隊總部，強調菲方無意挑起戰爭，但不會對任何外國強權屈服。

菲律賓海軍17日與中國海警在仁愛礁爆發衝突。美聯社和路透22日報導，主管東亞與太平洋事務的康達在河內記者會說明，華府已公開及私下向北京表明美菲共同防禦條約的義務堅若磐石，中國等區域國家皆須遵守國際法，從事負責任的海上行動。

中、越、菲均聲索南海主權。康達說，中國以愈來愈專斷的舉動，欲擴張對可謂整個南海地區的主權聲索，對區域乃至全球都足以引發重大關切。

另外，馬可仕、菲律賓高階將領及國防部長23日飛抵距離仁愛礁最近的菲律賓主要島嶼巴拉旺島，視察並頒發獎章給80名參與17日菲中衝突的菲律賓海軍人員，其中1人因此失去右手拇指。馬可仕表揚他們面對激烈挑釁仍能盡量自制，並請他們繼續堅守保家衛國的崗位。

外媒23日報導，馬可仕說菲方立場堅定，菲律賓人冷靜和平的民族性不應遭誤解為默許，希望和平解決所有問題，17日（菲中）衝突時也堅持和平應對；菲律賓人員行使職責時不會訴諸武力或恫嚇，也避免蓄意傷及任何人；馬尼拉盼為所有菲律賓人提供和平繁榮生活，「我們拒絕奉陪強迫我們在強權競爭選邊站的規則」。但他發表前述談話時避免點名中國。

中國外交部發言人林劍21日則說，中方奉勸菲方，立即停止侵權挑釁行徑，中方維護自身領土主權和海洋權益的決心堅定不移。

越南 國防部 國務卿

上一則

港機場電腦故障12小時 顯示螢幕黑屏 航班資訊改手寫

下一則

中國運載火箭重複使用 垂直起降試飛成功

延伸閱讀

普亭前腳剛走 康達將訪越南重申承諾

普亭前腳剛走 康達將訪越南重申承諾
政變流言聲中 馬可仕閃電開除親杜特蒂的數十名員警

政變流言聲中 馬可仕閃電開除親杜特蒂的數十名員警
美菲同意訓練菲律賓人打造核電廠 尋求改善供電

美菲同意訓練菲律賓人打造核電廠 尋求改善供電
中美競逐加劇 康達訪菲出席印太商業論壇

中美競逐加劇 康達訪菲出席印太商業論壇

熱門新聞

饅頭示意圖。（取材自微博）

把公司發的饅頭帶回家被指盜竊 廚師一怒告上法院 結果出來了

2024-06-21 09:30
上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
雷軍騎自行車上班引熱議，這輛車售價人民幣1.5萬元，網友不淡定。 （取材自快科技）

雷軍騎售價1.5萬人民幣的自行車上班 網認同卻不淡定…

2024-06-21 06:30
葉海洋和雙胞胎兒子。(取材自微博)

吉林女富豪葉海洋稱在美生雙胞胎 網2點質疑非親生

2024-06-22 07:00
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20

超人氣

更多 >
紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…

賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…
員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO