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教宗方濟各根據中梵協議 任命楊永強為杭州教區主教、總數保持不變

記者謝守真／即時報導
梵蒂岡22日宣布，天主教教宗方濟各任命中國天主教主教團副主席楊永強為杭州教區主教。圖後排左三為楊永強。（取材自中國天主教網站）
梵蒂岡22日宣布，天主教教宗方濟各任命中國天主教主教團副主席楊永強為杭州教區主教。圖後排左三為楊永強。（取材自中國天主教網站）

梵蒂岡22日宣布，在教廷與中華人民共和國之間關於實施臨時協議的對話框架下，天主教教宗方濟各於2024年6月12日任命中國天主教主教團副主席楊永強為杭州主教。

據梵蒂岡信仰通訊社（Agenzia Fides）網站消息，梵蒂岡於當地時間22日表示，在落實聖座與中華人民共和國臨時協議對話框架內，2023年6月12日，天主教教宗方濟任命楊永強（約瑟）主教為杭州主教，從山東省周村教區調往杭州教區。

天主教媒體亞洲新聞（Asia News）分析稱，該教區的正式邀請函指，已定於6月27日周四進行的調任僅執行「上級主機關」指示。而另一個重要的點，即梵蒂岡的任命中將杭州定義為「教區」而不是「總教區」，特以適應北京強加的「官方」教會地理，不將大城市與其他地方教會區分開來。

分析指，值得注意的是，周村教區的繼任者尚未確定，因此中國主教總數保持不變，「儘管在協議簽署六年後，三分之一的教區仍然空缺。」據悉，杭州聖母主教堂其實是中國最古老的教堂之一。

路透指出，中梵雙方代表2018年簽署了關於主教任命的「臨時性協議」。公開資料顯示，2018年9月22日，中國外交部及梵蒂岡方面皆宣布雙方就中國天主教的主教任命問題簽訂了臨時性協議，該協議的詳細內容目前仍未公布。

而梵蒂岡當時發布官方聲明指，時任中國外交部副部長王超代表中方簽署了協議。教宗方濟各則稱，他會對和中國簽署的協議負責，任命主教他有最終決定權。然而，中國與梵蒂岡經協商後，在2022年10月22日決定將協議延期兩年。

中國天主教主教團和中國天主教愛國會主辦的「中國天主教」網站資料顯示，楊永強於1970年4月11日出生於山東省博興縣，曾在山東聖神修院、上海佘山修院學習神哲學。1995年6月15日晉鐸，2010年11月15日晉牧，被認命為山東周村教區主教。

隨後，楊永強2016年12月在中國天主教第九屆全國代表大會選任中國天主教主教團副主席、聖職委員會主任。山東省天主教兩會副主任，淄博市愛國會主任。山東省政協常委。2022年8月中國天主教第十次全國代表大會選舉中國天主教主教團副主席、山東省天主教教務委員會主任、愛國會副主任以及山東省人大常委。

教廷國務院院長帕洛林於5月21日曾稱，梵蒂岡希望在中國設立常設辦事處。若成真，這將是梵蒂岡與北京外交關係的重大升級。

而帕洛林本月20日在談到教宗訪問中國的可能性，他重申「中國若有任何開放，教宗就能立刻訪問中國」，不過他直言「就我看來，到目前為止，實現教宗這一願望的條件還不存在」。

圖為2023年10月中國天主教濟寧主教姚舜、周春、楊永強（圖右）出席在梵蒂岡舉行...
圖為2023年10月中國天主教濟寧主教姚舜、周春、楊永強（圖右）出席在梵蒂岡舉行的主教會議。（取材自Christian Pure網站）

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