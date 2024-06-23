抗中 美濱海作戰團增關島駐地

美國陸戰隊司令史密斯21日在華府 記者會接受日本 經濟新聞及共同社等日媒提問時表明，美軍著重快速反應能力的小規模部隊「陸戰隊濱海作戰團」（MLR）去年11月在日本沖繩成軍，就是旨在對抗中國攻擊，以協防日本。

報導稱，中國大陸持續在東海做出脅迫行為，一旦「台灣有事」，有美軍基地的沖繩南西諸島（琉球群島）恐淪戰區。MLR已部署在美國夏威夷 與沖繩，幾年內還將部署在美國屬地關島，「有事」時能迅速從關島向菲律賓展開。一個MLR兵力2000人。

史密斯強調，MLR將成為協防日本、南韓與菲律賓的嚇阻力。日本陸上自衛隊陸上幕僚長森下泰臣也說，將強化陸上自衛隊和美國陸戰隊的合作，為印太和平穩定做出貢獻。

MLR整編自沖繩駐日美軍，作為離島防禦的快速反應部隊，配備能攻擊敵軍船艦的移動式飛彈，射程可達數10公里，負責保衛從日本、菲律賓到夏威夷的戰略防線。

日本共同社日前也獨家報導，隨著駐日美軍整編，駐沖繩美國陸戰隊部分兵力將自12月起移駐關島，先從負責後勤的官兵開始，人數約100人，最終達4000人，而目前駐沖繩美國陸戰隊兵力近1.9萬人。

另據美國之音報導，由於惡化的美中關係，愈來愈少美國學生前往中國，中國教育旅行北京項目負責人莫大偉擔心，美國會因此失去一代「中國通」與「漢學家」，在商業或政治領域都需要這樣的人，才能避免誤判與犯錯。

報導指出，中國教育旅行是一家總部在美國華盛頓，負責招募美國學生前往中國進行短期語言文化學習的組織，1982年開始運營。

莫大偉感嘆，他已經好幾年沒有見過一個美國學生了，擔憂美國失去關鍵一代人，而這一代人現在本該在中國學習，變成未來的林培瑞（Perry Link）、夏偉（Orville Schell）和謝淑麗（Susan Shirk），「可是現在已經太晚了」。