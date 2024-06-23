印度拒直航 中媒：可去別處經商、旅遊

印度繼續拒發簽證、拒絕恢復直航，中國官媒認為，中國人大可去別的地方經商和旅遊。圖為北京首都機場。(歐新社)

中國與印度 在新冠疫情 爆發後，雙邊關係急轉直下，甚至引燃了1962年以來最大規模的邊境衝突，目前雙方的直航航班中斷4年仍未恢復，而中國官媒發文指出，世界人口最多的兩個鄰國沒有直航航班「極不正常」，並指印度被「要價」心態主導，且示警道，印度繼續拒發簽證 、拒絕恢復直航，「中國人大可去別的地方經商和旅遊」。

路透20日援引兩位知情人士說法指出，在過去一年左右的時間裡，北京政府和航空公司多次要求印度民航當局重新建立直飛航線，說恢復航班符合兩國利益。不過，一位熟悉印中雙邊事態發展的印度高級官員表示，「除非邊境實現和平與安寧，否則兩國關係的其他方面就無法向前發展」。

報導提到，印度與中國直飛航班在2019年12月達到高峰，共有539架次，其中中國航空安排了371航班，是印度航空168航班的2倍多，但新冠疫情後航班驟停迄今。

官媒環球時報22日社評指出，作為世界上排名前二的兩個人口大國，同時還是鄰國，卻沒有一架直航飛機，這顯然是極不正常的。目前，印度仍然在對中國實行嚴格的簽證限制，也仍有大約200份中國公司的投資申請在等待印度政府審批。

文章並提到，印度在對中國關係上似乎正被一種「要價」、「要脅」的心態所主導。文章還批評，最近印方在涉台問題上的一系列言行就是這種心態的體現，一些印度專家甚至宣稱可在與中國判邊界問題時打台灣牌，「完全忘記了印度自身也存在嚴重分離主義問題」。

文章最後指，無論是邊界問題還是其他問題，印度對中國可以要價的籌碼很少，現實跟新德里所設想的相差甚遠。「印度繼續拒發簽證、拒絕恢復直航，中國人大可去別的地方經商和旅遊。這筆帳該算清楚的是新德里」。