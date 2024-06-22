歐盟加徵電動車關稅 中、德談判現歧見

中歐商定，就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商。圖為湖北武漢一家電動汽車廠自動化生產線。（新華社）

歐盟 與中國貿易衝突升溫之際，德國聯邦副總理哈貝克(Robert Habeck)訪問中國；哈貝克22日在北京表示，德國與中方已同意就中國製造電動車 出口歐洲市場的關稅 展開談判，但雙方對此事看法分歧。

哈貝克身兼德國聯邦副總理、經濟和氣候保護部長，他稱歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)已通知他，將和中國針對關稅展開具體談判。

路透報導，這項確認公布之際，正值中國商務部表示，商務部長王文濤和杜姆布羅夫斯基斯已同意，將就歐盟對中國電動車的反補貼調查展開諮詢。

哈貝克22日在上海會見王文濤說，「這是個嶄新且意外的發展，過去數周來，未能達成具體談判時間表」。

哈貝克強調，這只是第一步，還需要採取更多措施，「我們距離終點還很遠，但至少，這是以往不可能的第一步」。

哈貝克發出聲明表示，已向「中國夥伴表明，歐盟敞開協商大門，盼此訊息被聽見」。

歐盟提議對中國製電動車課徵高額進口關稅，藉此打擊歐盟認為的過度補貼之後，哈貝克成為首位訪中的歐盟國家高官。

哈貝克表示，新關稅規定11月全面生效前，歐盟和中國還有時間針對關稅問題對話；哈貝克自述相信開放市場，但市場需要公平的競爭環境，旨在增加企業出口優勢的補貼，經驗證明不容接受。

除關稅嫌隙，德中另一緊張情勢為，中國支持俄羅斯進犯烏克蘭；哈貝克指出，中國去年對俄貿易成長至少40%。

哈貝克已告訴中方官員，這必會影響德中經濟關係。他說，規避對俄制裁無法接受，且歐洲生產的技術產品，不應該透過其他國家進入戰場。

歐盟擬從7月4日起，對中國電動車徵收38.1%的臨時關稅，調查將持續到11月2日，屆時可能實施最終關稅，通常為期五年。 他說：「這揭示一個可談判、討論很重要且需要對話的階段。」

哈貝克訪中前已表明，歐盟提議對中國商品徵收關稅並非「懲罰」。他舉例，美國、巴西和土耳其等國已採取懲罰性關稅，但歐盟沒有，「歐洲的做法不同」。

在與王文濤會面前，哈貝克先與中國國家發展改革委員會主任鄭柵潔會面。

新華社報導，鄭柵潔表示，所謂中國新能源產業「產能過剩」論調違背市場規律和經濟常識，歐盟對中國電動汽車加徵關稅損人不利己，中方將採取一切措施維護中國企業的合法權益。

鄭柵潔表示，中國新能源產業的發展是技術、市場、產業鏈等綜合優勢的結果，是在激烈市場「競爭」出來的，不是「補」出來的，更不是不公平競爭。