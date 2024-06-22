中不以武力使台屈服恐還有這招 華府智庫：靠中國海警「隔離」台灣

美國CNN報導，近年來，中國領導人習近平 對台灣採取日益好戰的行動，使人們更加憂心中國共產黨承諾有朝一日控制台灣，必要時會使用武力。在這種狀況下，分析家和軍事策略家長久以來關注中國可採取的兩個關鍵選項：全面入侵和軍事封鎖。然而，華府 智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）警告，中國還有第三種方法，即利用海警執法隔離台灣，這種做法並非對台宣戰，會使美國和其他民主盟國更難以應對。

CSIS新發表的報告指出，中國海警等警察和海上安全機構可能使用「灰色地帶」策略對台發動全面或部分隔離，可能切斷港口通行並阻止能源等重要物資供應。報告又寫道，解放軍 可能只發揮輔助和支援作用。CNN指出，中國不斷升高的灰色地帶策略明顯體現在中國海警船本周與菲律賓海軍船在南海發生的衝突。

報告指出，中國海警就像全球大多數海警，被視為執法機構。這意味著他們能透過阻止和監管台灣周圍航運，也就是所謂的「隔離」，這和封鎖不同。報告稱：「隔離是執法機構領導的行動，控制特定區域內海上和空中交通，封鎖的本質是軍事性質。」

專家說，國際法認為封鎖是戰爭行為。報告寫道，「中國海警領導的隔離行動並非對台宣戰」，這將使美國陷入困境。如果美國軍事艦艇和戰機介入中國所謂的執法行動，可能會被視為軍事敵對行為。

報告指出，中國海警擁有150艘遠洋船隻和400艘小型船隻，中國海事局又有數百艘船隻，且海上民兵和和漁船也被納入中國軍事和執法部門。但台灣海巡署僅10艘遠洋船隻和約160艘小型船隻，缺乏船隻阻止中國的隔離行動。

CNN指出，根據中國聲稱台灣是其領土的說法，中方可能要求船隻進入台灣前要提交海關申報文件。報告指出：「中國執法機構船隻將被授權登船、進行現場檢查、詢問人員和對不遵從的船隻採取其他措施。」研究指出，相關單位目標可能鎖定台灣最繁忙的高雄港。該港口占台灣海運進口量的57%，也是台灣大部分能源進口的港口。

不過，檢視過CSIS報告並接受CNN採訪的外部分析師認為，報告似乎有理但對事態會如何發展抱持很大懷疑。有些人說這在經濟上不見得對中方有利。美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）說：「維持隔離昂貴又耗時。台灣不會在60天內放棄，中方能堅持這類行動並承受可能伴隨的國際社會反應這麼久嗎？」