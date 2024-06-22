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南海與中國衝突 菲律賓：未考慮觸發「美菲防禦條約」

記者廖士鋒／即時報導
中國與菲律賓近日再度於南海仁愛礁附近海域爆發衝突，圖為菲律賓駐紮仁愛礁的廢棄軍艦馬德雷號。（美聯社）
中國與菲律賓近日再度於南海仁愛礁附近海域爆發衝突，圖為菲律賓駐紮仁愛礁的廢棄軍艦馬德雷號。（美聯社）

中國與菲律賓近期在南海的紛爭持續升溫，外界高度關注是否會有進一步啟動大國戰爭的可能，不過菲律賓表示，目前未考慮觸發「美菲共同防禦條約」。

路透社報導，馬尼拉的官員21日表示，在指責中國擾亂其南海的補給任務後，菲律賓並未考慮援引與美國的共同防禦條約。日前菲律賓軍方甫稱中國海警故意高速撞擊，破壞仁愛礁駐軍補給任務，導致一名菲律賓水手受重傷。

菲律賓國家海事委員會主席兼執行秘書盧卡斯·貝爾薩明（Lucas Bersamin）表示，菲律賓海軍水兵與中國海警之間的對抗「可能是一場誤會或意外」。他在簡報中表示，「我們尚未準備好將其歸類為武裝襲擊」，「我認為這是一個我們可以輕鬆解決的問題，如果中國想與我們合作，我們可以與中國合作」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日在與菲律賓外交部長的通話中，強調了美國根據《共同防禦條約》對菲律賓的堅定承諾。負責海事事務的菲國總統助理安德烈斯．琴蒂諾（Andres Centino）表示，討論中並未考慮援引條約，然而該委員會已向菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）建議，應宣布並繼續「定期安排」對爭議淺灘的補給任務。

中國外交部發言人林劍21日回應「金融時報」報導菲律賓加固坐灘軍艦的內容指出，有關報導再次印證，菲方聲稱對其在仁愛礁「坐灘」軍艦運補的是生活物資「完全是謊言」。他表示，菲方一直在向其非法「坐灘」軍艦運送建築材料，甚至武器彈藥，企圖大規模維修加固，以實現對仁愛礁的永久佔領。「中方絕不接受，將依法依規予以堅決應對」。

他強調，造成仁愛礁當前局勢的原因十分清楚，「根源在於菲方違背承諾，拒不拖走在仁愛礁已非法『坐灘』25年的軍艦，且執意運送建築材料妄圖加固」，「這艘軍艦是菲方在南海對中方長期侵權挑釁的鐵證，是菲方背信棄義違背《南海各方行為宣言》精神的鐵證，也是菲方破壞南海生態環境的鐵證」。

布林肯 國務卿

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