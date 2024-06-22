不滿對台軍售 北京對洛克希德馬丁開刀

反制對台軍售， 大陸外交部宣布制裁「洛克希德馬丁」3實體和3高管。圖為台灣軍購，由洛克希德馬丁打造的F-16V。(取材自取自洛克希德馬丁公司網站)

美國日前宣布對台軍售，包括無人彈簧刀300和ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機，總額約3.6億美元。中國大陸外交部21日發布「關於對洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）實體和高級管理人員採取反制措施的決定」。美駐大陸大使伯恩斯則認為美中應更常對話，避免衝突。

大陸外交部公告，反制對象包括3個實體和3位高階管理人員，措施即日起施行。一、對洛克希德·馬丁飛彈系統集成實驗室、洛克希德·馬丁先進技術實驗室（MSIL）、洛克希德·馬丁風險投資 公司等實體，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產。

二、對洛克希德·馬丁公司董事長、總裁、首席執行官泰克里特、首席運營官聖約翰、首席財務官馬萊夫等企業高級管理人員，凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產，且禁止大陸境內的組織、個人與本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境大陸、香港、澳門 。

另外，伯恩斯日前接受英國廣播公司（BBC）專訪，認為美中關係雖具爭議和競爭，但雙方正應更常對話，以避免南海衝突。

伯恩斯指出，「美中兩軍目前在南海及台海行動時距離非常近，你不會想發出錯誤信號」。該報導說，南海已淪為危險引爆點，北京對南海的聲索正加劇與台灣、菲律賓及台菲最強大友邦美國的緊張關係。

美中關係已因俄羅斯侵烏、中國聲索台灣主權和貿易戰而蹣跚。伯恩斯表示，前述這些都是美中完全分歧的引爆點，但重要的是盡可能使雙方共聚一堂（對話）。「中方已同意增加兩軍交流，這對我們真的至關重要。由於我們最不想見到發生意外，所以你會想要溝通，而誤解導致衝突」。

BBC報導稱，雙方當前最大隱憂很可能是俄烏戰爭。

伯恩斯指控中國在這場戰爭不中立，中國正露出其真面目，支持俄國 、支持俄國總統普亭對烏克蘭平民發動這場野蠻戰爭。「我們知道中國公司正在運送什麼（給俄國），也知道這對俄國打這場戰爭的能力有何影響」，「我們已制裁很多家（中國公司）。若中國政府不收斂，我們準備好採取更多行動」。

伯恩斯還說，他到任前兩年很不容易，和中國官員的交流溝通幾希。如今美中關係相對較佳，但他仍看到前方道路崎嶇，如此非常艱難的競爭對抗，將在未來一段時間（持續）存在。