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不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

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不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

記者陳湘瑾／即時報導
解放軍證實，近日確有「萬噸大驅」在南海某海域參與協同演練。（取自中共南部戰區微信公眾號）
解放軍證實，近日確有「萬噸大驅」在南海某海域參與協同演練。（取自中共南部戰區微信公眾號）

解放軍不只擾台，中國萬噸級驅逐艦日前也被目擊航行過菲律賓沿岸。據菲律賓巴拉望新聞網（Palawan News）報導，有當地民眾19日在菲律賓巴拉巴克海峽芒西島（Mangsee）附近目擊到中國055型萬噸驅逐艦「大連艦」等兩艘中共軍艦。

中共南部戰區20日則發布題為「南海某海域， 『萬噸大驅』協同演練」的消息稱，近日，南部戰區海軍某支隊組織多型艦艇奔赴南海某海域，圍繞對海射擊、協同反潛、航行補給等多個課目，展開跨晝夜長航時實戰化訓練，檢驗多項戰法訓法運用成效，提升編隊協同指揮能力。

但目前並不確定，菲國民眾所目擊的解放軍軍艦，與南部戰區前述演訓是否相關。

巴拉望新聞網20日報導，一名菲律賓船員雷耶斯（Roy Reyes）19日在巴拉望島巴拉巴克海峽附近，目擊到兩艘中國軍艦航行，其中一艘軍艦標有105，這是中國海軍055型驅逐艦「大連艦」的舷號。

巴拉望新聞網援引消息人士分析，大連艦經常位於演習最前沿。而巴拉巴克海峽（Balabac Strait）分隔開馬來西亞沙巴和菲律賓巴拉望，連通南海和蘇祿海，為第一島鏈上重要戰略要地。

中國與菲律賓近日再度於南海爆發衝突。菲律賓聲稱，兩艘菲國海軍充氣船17日前往南海仁愛礁對菲國登陸艦馬德雷山號進行補給任務時，遭多艘中國海警船隻圍堵衝撞，導致數名菲國海軍人員受傷，其中一人右手拇指斷指，菲國船隻與相關通訊、導航設備也遭損壞。

據自由亞洲電台報導，菲國軍方周三透過聲明譴責中國海警「脅迫性、侵略性與野蠻的作為」，並在同一天在社交平台「X」公布衝突影片。畫面中可見多名中國海警對菲國船隻揮舞刀具、斧頭等武器，其中一人更拿刀刺穿菲方充氣船。

「只有海盜會幹這種事。只有海盜會登艦、竊取，並破壞船隻、設備與他人財產，」 菲國參謀總長布勞納周三在一場授勛儀式上說。

不過在20日例行記者會被問及此事時，大陸外交部發言人林劍則說，「菲方說法完全是顛倒黑白，倒打一耙。」他強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土。菲律賓未經中方允許非法侵闖仁愛礁海域，違反國際法，違背《南海各方行為宣言》精神，純屬無理挑釁。

林劍並反控菲律賓，故意衝撞中方船隻，菲國人員還對中方執法人員潑水、投擲物品等。林劍稱，菲國有關做法明顯加劇海上緊張局勢、嚴重威脅中方人員和船隻安全。中方依法採取必要措施維護自身主權合法合理，專業克制，無可非議。

美國國務卿布林肯周四與菲國外長馬納洛（Enrique A. Manalo）就中菲最新南海衝突一事進行通話。根據美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）發布的通話摘要，布林肯在電話中強調，北京做法破壞區域和平穩定，重申美國對菲律賓在聯防條約下的承諾 「如鋼鐵般堅定」 。

不過大陸《觀察者網》指出，在中菲南海警張情勢升高之際，美軍兩艘航空母艦雷根號、羅斯福號卻於近期被觀測到雙雙離開西太平洋。

解放軍南部戰區20日發布消息稱，南部戰區海軍某支隊近日組織多型艦艇，奔赴南海某海...
解放軍南部戰區20日發布消息稱，南部戰區海軍某支隊近日組織多型艦艇，奔赴南海某海域演練。（圖／取自中共南部戰區微信公眾號）
菲律賓芒西島大致地理位置。（圖／取自觀察者網）
菲律賓芒西島大致地理位置。（圖／取自觀察者網）

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