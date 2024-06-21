華春瑩擬任歐盟大使 港媒：王毅布局

外界預料中國外交部發言人華春瑩可能更上層樓。（路透）

前中共外交部發言人華春瑩 不久前才升任外交部副部長，有港媒報導稱，在王毅 的人事布局下，華春瑩很可能又有新職務，就是駐歐盟 大使。

中央社引述港媒明報報導，中國多個外事單位最近頻繁出現人事調動，包括駐印尼大使陸慷升任中聯部副部長，駐南非大使陳曉東、外交部部長助理兼新聞司長華春瑩雙雙升任副外長，駐衣索比亞大使趙志遠調任外長助理，農融調任港澳辦副主任，徐飛洪出任駐印度大使等，而一周前，駐古巴大使馬輝回國出任中聯部部長助理，是中共中央「外事口」部門領導最新的人事異動。

報導指出，被視為外交部「明日之星」的華春瑩是唯一未有駐外大使經歷的副外長，有猜測目前主管歐洲事務的她，可能接任副部級的駐歐盟大使，補強履歷。

旅加學者、著名自媒體人文昭也曾指出，華春瑩從未出任過大使就升至副部長，這是過去從未有過的，顯示習近平無人可用。因為專制領袖需要的不僅是人才，還要忠誠可靠、想他所想，後面這項品質更難。

分析指出，近來這些「外事口」的人事調動，可以看做中央外事辦主任王毅的人事布局，而其布局背後的原因值得關注。

報導並指出，目前中國外交部的重要空缺包括領事司司長、非洲司司長。此外，由於華春瑩升任副外長，她兼任的新聞司長也勢必要交棒。