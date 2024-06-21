我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在復旦畢典打院長的台生 「品德不合格」不能念北大研究所了

藉租屋歧視 華人房東挨告 保險經紀提醒：勿輕易拒絕有心人士提問

華春瑩擬任歐盟大使 港媒：王毅布局

中國新聞組／北京21日電
外界預料中國外交部發言人華春瑩可能更上層樓。（路透）
外界預料中國外交部發言人華春瑩可能更上層樓。（路透）

前中共外交部發言人華春瑩不久前才升任外交部副部長，有港媒報導稱，在王毅的人事布局下，華春瑩很可能又有新職務，就是駐歐盟大使。

中央社引述港媒明報報導，中國多個外事單位最近頻繁出現人事調動，包括駐印尼大使陸慷升任中聯部副部長，駐南非大使陳曉東、外交部部長助理兼新聞司長華春瑩雙雙升任副外長，駐衣索比亞大使趙志遠調任外長助理，農融調任港澳辦副主任，徐飛洪出任駐印度大使等，而一周前，駐古巴大使馬輝回國出任中聯部部長助理，是中共中央「外事口」部門領導最新的人事異動。

報導指出，被視為外交部「明日之星」的華春瑩是唯一未有駐外大使經歷的副外長，有猜測目前主管歐洲事務的她，可能接任副部級的駐歐盟大使，補強履歷。

旅加學者、著名自媒體人文昭也曾指出，華春瑩從未出任過大使就升至副部長，這是過去從未有過的，顯示習近平無人可用。因為專制領袖需要的不僅是人才，還要忠誠可靠、想他所想，後面這項品質更難。

分析指出，近來這些「外事口」的人事調動，可以看做中央外事辦主任王毅的人事布局，而其布局背後的原因值得關注。

報導並指出，目前中國外交部的重要空缺包括領事司司長、非洲司司長。此外，由於華春瑩升任副外長，她兼任的新聞司長也勢必要交棒。

華春瑩 王毅 歐盟

上一則

大摸底? 歐要求中車企交出「命門」數據

下一則

習釋「槍桿子」訊息 為彭麗媛上位護航?

延伸閱讀

華春瑩推介張家界這1幕 天門山扶梯上的外國人被「硬控」?

華春瑩推介張家界這1幕 天門山扶梯上的外國人被「硬控」?
王毅會多國外長喊大金磚戰略 俄感謝中在烏戰平衡立場

王毅會多國外長喊大金磚戰略 俄感謝中在烏戰平衡立場
王毅會俄外長：中俄合作符合時代潮流 關係不受干擾

王毅會俄外長：中俄合作符合時代潮流 關係不受干擾
王毅會俄外長 稱願和俄方一道應對外部阻力

王毅會俄外長 稱願和俄方一道應對外部阻力

熱門新聞

上海復旦大學法學院19日畢業典禮，發生畢業生在台上出拳毆打師長。(取材自微博影片)

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

2024-06-20 10:41
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
復旦大學中國研究院院長張維為。(新華社)

張維為再爆驚人語：中國工地伙食比美中產家庭好

2024-06-19 21:47
退休人員基本退休金上調3%。圖為山東省濱州市老人們在剪紙。(新華社)

退休人員基本養老金上調3% 網：能不能給年輕人一條活路

2024-06-18 02:20

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋