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對中產品加關稅? 六成日企：沒必要

中國新聞組／北京21日電

美國和歐盟宣布將對中國電動車加徵關稅，引起國際關注，但日本對此舉表現出謹慎立場。根據路透20日發布最新調查顯示，大多數日本企業認為，日本政府沒有必要跟隨美國，提高對中國產品的關稅。

據香港文匯報報導，路透的這項調查涵蓋492家日本企業，約230家回應。 61%受訪日企認為，日本沒有必要採取加徵關稅的措施；約53%受訪日企則表示，他們的業務幾乎沒有受到所謂的中國「產能過剩」影響。一家日本化工企業的經理在調查中表示，「相關舉措可能導致兩國之間的措施和反制措施升級，從而讓經濟狀況變得更差。」

與美歐採取的措施相比，日本對於是否對中國電動車加徵關稅表現出審慎立場，經濟產業省一名高級官員表示，電動車目前僅占日本新車銷售市場約2%，「還沒有達到要投訴日本產業遭受損害的程度。」日本經濟新聞也指出，中國是日本重要的貿易夥伴，兩國有著緊密的經貿關係，日本很難採取提高關稅等措施。

另據明報報導，歐盟中國商會19日在比利時布魯塞爾主辦「中歐企業家圓桌論壇」，73%和67%的受訪企業表示，反補貼調查對其歐洲市場銷量和品牌聲譽產生負面影響；83%受訪企業表示其歐洲合作伙伴表達對合作的擔憂。

日本 關稅 電動車

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