中認定歐豬傾銷 報復措施上膛

中國商務部初步認定歐洲豬肉傾銷成立，可採取臨時反傾銷措施。圖為法國布耶梅納爾一家養豬場的小豬。（路透資料照）

中歐貿易戰 升級，中國商務部 對歐盟 進口豬肉進行反傾銷 調查，商務部新聞發言人何亞東20日表示，經初步調查確定傾銷成立且對國內產業造成損害的，可以自初裁後採取臨時反傾銷措施。這是中國對歐盟採取的最新的報復性措施。

據美國之音引述路透報導，中國採取這一報復性「反傾銷」調查看來主要是針對西班牙、荷蘭及丹麥。此前，歐盟決定從7月4日起對從中國進口的電動車徵收額外的反補貼關稅。

這一調查將針對消費者食用的豬肉，例如新鮮、冷凍整片豬肉，以及豬內臟，包括大腸、腰子和胃等部位。預計該調查將持續一年，但是如果有需求可能延長六個月。

西班牙是歐盟對中國最大的豬肉供應國家，其次是荷蘭、丹麥和法國。中國的報復性措施可能嚴重衝擊歐洲，因為歐盟很大比例向中國出口的豬肉是豬耳朵、豬鼻子和內臟這些歐洲人極少食用的部位。

路透援引西班牙豬肉商協會會長的話說，西班牙豬肉業準備好了再次向其他市場轉移。

西班牙經濟、貿易和企業大臣卡洛斯·奎爾波（Carlos Cuerpo）說，一定要在推動自由商業和保護戰略利益之間找到一個平衡。「就像我們不想打貿易戰一樣，我們也想避免補貼競賽。我們必須能夠找到一個公平競爭點。」

中國是全球最大的豬肉生產國和消費國，報導援引交易商和分析人士的話說，北京可以轉向從今年2月開始向中國出口豬肉的俄羅斯、巴西、阿根廷和美國來取代歐盟的供應商。

在被問及商務部下一步會不會對歐盟乳製品發起調查時，何亞東說，「關注到了有關產業訴求。根據中國相關法律法規和世貿組織規則，中國國內產業有權提起調查申請，維護正常市場競爭秩序和自身合法權利。」

路透報導，中國官媒稱，國內企業正準備申請此類調查，這可能會導致長期的貿易糾紛。