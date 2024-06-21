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大摸底? 歐要求中車企交出「命門」數據

中國新聞組／北京21日電
北京當局聲稱歐盟向中國車企索取訊息，遠超反補貼調查所需。圖為工作人員在西安比亞迪草堂工業園汽車總裝廠進行新能源汽車裝配。（新華社）
北京當局聲稱歐盟向中國車企索取訊息，遠超反補貼調查所需。圖為工作人員在西安比亞迪草堂工業園汽車總裝廠進行新能源汽車裝配。（新華社）

歐盟將對中國電動車加徵反補貼稅，此外，傳歐盟執委會在反補貼調查中，要求中企提供關鍵技術機密與數據，包含被視為電動汽車行業「命門」的電池訊息，被指想要「大摸底」。對此，中國商務部20日表示，歐方在調查中強制索取生產經營、技術工藝、產品配方等大量訊息，遠超反補貼調查所需。

綜合中央社、新華社報導，中國商務部發言人何亞東在20日例行記者會上表示，歐委會在對中國電動汽車反補貼調查中，索取中國電動汽車及電池企業生產經營、發展規劃、技術工藝、產品配方等方面的大量訊息，比如要求中國企業詳細提供電池成分和配方，還要求企業提供電動汽車生產成本、所有電動汽車零部件和原材料逐筆採購訊息、銷售管道和定價方式、在歐客戶訊息、供應鏈布局訊息等。

何亞東說，歐方搜集訊息的種類、範圍、數量前所未有，遠超反補貼調查所需。

「歐委會在調查過程中多次稱不合作就將面臨不利裁決結果，強制要求企業提供上述信息。」何亞東說，在中國企業盡最大可能配合調查、提供信息後，歐委會仍無端指責中國企業未充分合作，對企業裁決懲罰性高額稅率。中國企業對此非常震驚和失望。

何亞東表示，歐方有關做法缺乏事實和法律基礎，罔顧世貿組織規則，破壞公平競爭，破壞全球綠色轉型和開放合作，對此中方堅決反對，將採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

歐盟執委會12日宣布，將對中國進口電動汽車加徵暫時性反補貼關稅，自7月4日實施。其後，中國商務部18日邀集中歐新能源車企舉行閉門會議。

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」隔天發文稱，在這場會議上，中國車企透露了更多「歐盟濫用調查權肆意擴大調查範圍，甚至窺探中國新能源汽車技術的內幕」。

文章稱，歐委會要求中國企業詳細提供電池原材料的構成，包括化學成分和配方，甚至精確到磷酸亞鐵鋰、石墨、銅、鋁等每項主要原材料使用量。不僅如此，還要求中企提供這些原材料的供應商以及採購訊息。

文章並稱，這些訊息的洩露，不僅會嚴重威脅企業的技術安全，還會影響中國相關產業的安全。

文章還稱，除了技術相關資料，歐委會還要求中企提供多項核心商業秘密以及核心運營秘密。

玉淵譚天稱，與其說這是反補貼調查，倒不如說這是對中國新能源車企核心競爭力的一次「大摸底」。

歐盟 商務部 供應鏈 電動車

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