美國駐北京使館轄區調整 滇黔內蒙移交廣州與瀋陽總領館

美國駐北京大使館20日發表聲明，調整領事轄區。（取材自美國駐北京大使館官網）

美國駐北京使館的領事轄區出現調整，最新消息是，原由駐北京使館負責的領區當中的雲南、貴州與內蒙古三個省市，已經分別移交給美國駐廣州、瀋陽總領事館。

根據美國駐北京大使館 官網，美國使團宣布美國駐廣州總領事館的轄區增加貴州省和雲南省，美國駐瀋陽總領事館的轄區增加內蒙古自治區。

目前，美國駐廣州總領事館的轄區包括貴州、雲南、廣東、廣西、福建和海南；美國駐瀋陽總領事館的轄區包括內蒙古、遼寧、吉林和黑龍江；美國駐上海總領事館的轄區（上海市、安徽省、江蘇省和浙江省）與美國駐武漢總領事館的轄區（河南 省、湖北省、江西省和湖南省）保持不變。

至於美國駐北京大使館的轄區為北京、重慶和天津三個直轄市，以及甘肅、河北、寧夏、青海、陝西、山東、山西、四川、西藏和新疆。

使館指出，美國公民 可繼續在任何方便前往的美國總領事館或美國大使館申請護照、海外出生領事報告或公證服務。「我們相信，這些變化將為相關各省和領事館帶來新的機遇和更緊密的區域聯繫」。

此前，在2020年7月大陸與美國爆發使館關閉糾紛，美國政府單方面要求關閉大陸駐休士頓總領事館，大陸外交部基於對等原則決定關閉美國駐成都總領事館，關閉前的美國駐成都總領館領事轄區包括四川、重慶、雲南、貴州和西藏。