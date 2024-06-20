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中國官方呼籲國際社會糾正殖民掠奪 展開文物返還對話

記者廖士鋒／即時報導
中國官方20日在青島舉辦國際研討會，呼籲國際社會糾正殖民掠奪的不公正性，展開文物返還對話。（取材自中國國家文物局微信公眾號）
中國官方20日在青島舉辦國際研討會，呼籲國際社會糾正殖民掠奪的不公正性，展開文物返還對話。（取材自中國國家文物局微信公眾號）

中國主導的國際組織「亞洲文化遺產保護聯盟」近日在山東青島召開第二次理事會，期間並舉辦配套的流失文物研討會，中國國家文物局長李群呼籲國際社會「深刻認識並積極糾正殖民掠奪的不公正性」，宣導文物原屬國與持有國以保障文物安全為前提，就返還開展對話。

據中國國家文物局官網，這場研討會名為「殖民背景流失文物保護與返還國際研討會」，係於20日上午在青島召開，研討會發布了成果文件「關於保護和返還殖民背景下流失或通過其他非正義、非道德方式獲取之文物的青島建議書」，內容鼓勵加強對話溝通，開展互動合作，就探索解決此類文物的保護與返還問題，提供公正、科學與可持續的方案。

這是中國繼2014年主導發布「關於保護和返還非法出境的被盜掘文化財產的敦煌宣言」後，再度在流失文物追索返還領域發聲，官方指出這為推動歷史上流失文物的保護與返還「創造有利的國際環境」。

李群參加研討會時表示，中國積極回應國際社會去殖民化和推動道德性返還的努力，先後開展了八國聯軍侵華戰爭劫掠文物溯源研究、敦煌流失文物數位化復原項目，實現7件圓明園石柱回歸原屬地，推動國際法學界關注歷史上流失海外中國文物的返還，探索多元爭議解決方案。

他呼籲國際社會深刻認識並積極糾正殖民掠奪的不公正性，宣導文物原屬國與持有國以保障文物安全為前提，以溯源及流轉歷史研究與保護合作為基礎，就返還開展對話，並在資訊共用、科學研究、保護修復等方面開展多元長效合作。

此前中國官方曾在2023年指出，中共十八大以來，先後與24個國家簽訂了防止盜竊、盜掘和非法進出境文物的政府間協定，共實現32批次、1800餘件（套）流失文物藝術品回歸中國。

中共

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