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中國政法委書記陳文清：更好發揮法治「穩預期」作用

記者廖士鋒／即時報導
中國與新加坡恢復舉辦社會治理高層論壇，政法委書記陳文清（左五）強調堅持楓橋經驗、更好發揮法治「穩預期」的保障作用。（取自新加坡總理府官網）
中國與新加坡恢復舉辦社會治理高層論壇，政法委書記陳文清（左五）強調堅持楓橋經驗、更好發揮法治「穩預期」的保障作用。（取自新加坡總理府官網）

時隔八年，中國與新加坡的社會治理高層論壇再度舉行，而中國政法委書記陳文清則強調，將堅持「楓橋經驗」，更好發揮法治「固根本、穩預期、利長遠」的保障作用，就社會治理經驗，他則指出要堅持預防在前、調解優先、運用法治、就地解決等原則。

政治局委員兼正法委書記陳文清18日起出訪新加坡，出席睽違8年首度舉行的「第四屆中新社會治理高層論壇」。新華社報導，陳文清在論壇中致詞表示，依法有效的社會治理是當前世界各國面臨的共同課題。

他強調，中國將堅定不移走「中國特色社會主義法治道路」，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用，在法治軌道上全面建設社會主義現代化國家。

新加坡聯合早報報導，此次論壇主題為「建設社會治理共同體」（Governance for Social Harmony）。論壇有約90名代表參與，其中中國的訪團有40多人。新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢也發表主旨演講，提到論壇提供重要平台，讓雙方可針對彼此如何應付兩國社會的共同挑戰交流觀點，汲取適合各自國情的經驗，靈活應用。

報導指，陳文清表示，在中國社會治理的具體做法上，要堅持預防在前，最大限度避免和減少矛盾糾紛的發生；堅持調解優先，充分發揮調解在矛盾糾紛預防化解的基礎性作用；堅持運用法治，把矛盾糾紛預防化解工作全面納入法制化軌道；堅持就地解決，及時把矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態。

他強調，要推進社會協同，形成「人人有責、人人盡責、人人享有」的共同治理格局。他也認為，當前恐怖主義、網絡安全等非傳統安全挑戰增多，兩國在加強執法安全合作、打擊電信詐騙和洗錢犯罪等有廣闊合作空間。

中央政法委委員兼秘書長誾柏則在發言中介紹，中國通過注重齊抓共管，提高社會治理系統化水平，確保政府有擔當、社會有活力；從源頭上預防減少矛盾發生，以及讓群眾參與社會治安綜合治理，成為最廣參與者、最大受益者和最終審判者等。

而與新加坡總理黃循財會見時，陳文清則表示，2023年，兩國領導人將雙邊關系提升為全方位高質量的前瞻性伙伴關系，雙方合作具有重要示範意義，兩國持續深化高質量共建「一帶一路」合作，共同維護多邊主義和自由貿易，不僅助力各自經濟社會發展，也為地區和平穩定與發展繁榮注入正能量。預計在結束新加坡行程後，陳文清將轉往南非訪問。

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