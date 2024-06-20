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專家：中「切香腸」策略 要把菲逐出南海

編譯高詣軒／綜合報導
中菲17日再度於南海仁愛礁附近海域爆發衝突，圖為菲律賓駐紮仁愛礁的廢棄軍艦馬德雷號。（美聯社）
中菲17日再度於南海仁愛礁附近海域爆發衝突，圖為菲律賓駐紮仁愛礁的廢棄軍艦馬德雷號。（美聯社）

菲律賓指控中國海警船17日撞擊並登上在仁愛暗沙海域的菲方海軍船隻，一名菲國海軍人員據稱在衝突中失去1隻拇指。法新社19日報導，分析家認為，中國正在南海對菲國採取「切香腸」戰略，以衝撞船隻、建造軍事化島嶼並威脅北京認定的侵入者等方式升級衝突，要從南海驅逐菲國勢力。

主要在越南活動的海上安全分析家鄧當（譯音）說，北京「切香腸」策略，包括在仁愛暗沙所在南沙群島的無人島礁，強化軍事、海警和海上民兵船隻，以進一步東進到鄰近的仙賓礁，侵害菲律賓專屬經濟區並逐漸使中方部署和掌控正常化。

菲律賓1999年故意將菲艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙（中稱仁愛礁），至今持續小規模在該艦駐軍，需要不時補給，引起中國海警干涉。

柏林智庫墨卡托中國研究中心首席分析師李愛玲說，北京企圖掌控仁愛暗沙，正等著馬德雷山號狀況惡化，變得不堪人居，迫使菲國撤軍，如此北京將隨時準備好奪取仁愛暗沙，強化在南海航道的立足點。

不過，中國人民大學國際關係學者王義桅則說，北京捍衛自身領土的做法非常克制。

菲律賓大學法學院教授巴童巴卡說，中方意在脅迫菲方放棄在國際法下的南海合法權益，菲中衝突是北京持續運用武力的一環，企圖讓菲方屈服。專家認為，北京不太可能想和菲律賓開戰，但菲國總統馬可仕已警告，若中方行動造成菲律賓公民喪命，雙方將瀕臨開戰。

法新社指出，中國2012年掌控鄰近菲律賓的南海另一戰略地點黃岩島，菲方指控北京從此派遣船隻騷擾菲船、妨礙菲國漁民利用該處豐饒魚場。中國也展開大規模造島，在這些人造據點部署飛彈系統甚至軍機跑道。美國智庫戰略與國際研究中心2022年指稱，北京在南沙群島建造約1300公頃人工島土地。

這些軍事化島嶼，讓中方船隻可以巡航至印尼、馬來西亞。北京也試圖透過新規定落實其主權聲索，15日起容許海警拘留侵入主權爭議水域的外國人至多60天。

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