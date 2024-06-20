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南海仁愛礁爆衝突 中「大刀隊」槓上菲海軍

中國新聞組／北京20日電
央視旗下玉淵潭天19日公布畫面，可看到中國海警執法人員17日在南海爭議水域登上菲律賓運補船進行檢查。（取材自玉淵潭天）
央視旗下玉淵潭天19日公布畫面，可看到中國海警執法人員17日在南海爭議水域登上菲律賓運補船進行檢查。（取材自玉淵潭天）

中國海警船與菲律賓補給船17日在仁愛暗沙附近發生碰撞，菲軍方19日表示，配備刀劍的中國海警登上菲海軍船舶，造成1名菲方水兵受傷。中國外交部則指菲方執意侵闖仁愛礁，是造成這次事態的直接原因，否認對菲方人員直接採取措施。中國媒體則以「中國海警『大刀隊』給菲律賓特種部隊繳械了？」為題，報導該事件。

事件發生後，美國國務卿布林肯與菲律賓外長馬納洛通電話，雙方討論中國近日在南海的行動，指中國使南海情勢升級。布林肯在電話中強調，中國的行為「破壞了區域和平與穩定」，也強調美國根據「共同防禦條約」對菲律賓的堅定承諾。

白宮國安會發言人柯比表示，中方行為「具挑釁意味」，恐引發更大規模的衝突。美國國務院發言人米勒表示，「美國與其盟友菲律賓站在一起，譴責中國升級和不負責任的行為。」

法國和日本也譴責中方行為。法國駐菲律賓大使馮塔內在社群媒體貼文中表示，「我們反對任何威脅行為，或使用違反國際法的武力」。日本駐菲律賓大使遠藤和也說，日本表達對中國海警「一再做出危險和具侵略性行為的嚴重關切」。

法新社報導，菲律賓武裝部隊西部軍區司令托雷斯海軍少將19日召開記者會，就當天事件首次發表官方說法，稱「中國海警人員非法登上我方剛性充氣艇」。

菲國海軍當天欲前往南海仁愛暗沙執行登陸艦「馬德雷山號」補給任務，托雷斯說，中方海警船猛撞菲律賓船隻，引發衝突，且導致1名菲國海軍特種作戰群成員失去拇指。他說，中方人員登上菲船，「他們拿走一些槍」，隨後「蓄意刺破」菲方小艇。

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納上將說，中方登船人員配備了劍、矛與刀子，「這是我們第一次見到中國海警攜帶大刀、矛與劍，我方部隊沒有這種武器」。他還表示，「我們赤手空拳反擊」，但菲國水兵數量不敵8艘船組成的大陸海警。

來源：YouTube

法廣網報導，衝突地點是中、菲兩國都聲稱擁有主權的第二托馬斯淺灘（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁，菲律賓稱阿雲津礁）附近海域。

中國外交部發言人林劍19日在例行記者會說，菲律賓不顧中方勸阻，執意侵闖「仁愛礁」，是造成這次事態的直接原因，中國海警現場採取的執法措施專業克制，旨在攔阻菲方船隻非法運補，沒有對菲方人員直接採取措施。

他說，菲方一再聲稱運補的是生活物資，但實際上一直在偷運建築材料甚至武器彈藥，企圖長期侵占仁愛礁，中方敦促菲方立即停止侵權挑釁行徑，中方將繼續依法堅決維護自身主權權益。

中國央視旗下「玉淵潭天」昨天在微博發布影片，顯示中國海警船17日在仁愛礁水域首次對菲律賓運補船隻進行登臨檢查。影片字幕寫道：「事實再次證明，任何形式的侵權挑釁都徒勞無益。菲方應保持克制理性，重新回到對話的正確管道。」

中國新規「海警機構行政執法程序規定」15日正式生效。根據內容，「非法進入」中國領海及其以內海域的外國船舶可以被扣留，有「非法出入境嫌疑」的外國人也可被拘留審查。此前，菲律賓已經譴責過這一新規。

布林肯

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