菲控中國海警衝撞又登船 專家：北京「切香腸戰略」進逼菲國

菲律賓擱淺在仁愛暗沙的菲艦馬德雷山號，攝於去年8月。（美聯社）

法新社19日報導，菲律賓指控中國海警撞擊並登上在仁愛暗沙海域的菲方海軍船隻；一名菲國海軍人員據稱在衝突裡失去一隻拇指。分析家認為，中國正在南海對菲國採取「切香腸」戰略，以衝撞船隻、建造軍事化島嶼並威脅北京認定的侵入者等方式升級衝突，要從南海驅逐菲國勢力。

主要在越南 活動的海上安全分析家鄧當（譯音）說，北京「切香腸」策略包括在仁愛暗沙所在南沙群島的無人島礁，強化軍事、海警和海上民兵船隻，以進一步東進到鄰近的仙賓礁，侵害菲律賓專屬經濟區並逐漸使中方的部署和掌控正常化。

菲律賓1999年故意將菲艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙（陸稱仁愛礁），至今持續小規模在該艦駐軍，需要不時補給，引起中國海警干涉。

柏林智庫墨卡托中國研究中心首席分析師李愛玲說，北京企圖掌控仁愛暗沙，正等著馬德雷山號狀況惡化、變得不堪人居，迫使菲軍撤軍，如此北京將隨時準備好奪取仁愛暗沙，強化中國在南海航道的立足點。但中國人民大學國際關係學者王義桅則說，北京在捍衛自身領土的做法非常克制。

菲律賓大 學法學院教授巴童巴卡說，中國意在脅迫菲方放棄在國際法下的南海合法權益，菲中衝突是北京持續運用武力的一環，企圖讓菲方屈服於中國。專家認為，北京不太可能想和菲律賓開戰，但菲國總統馬可仕已警告，若中國任意使菲律賓公民喪命，雙方將瀕臨開戰。

法新社指出，中國2012年掌控鄰近菲律賓的南海另一戰略地點黃岩島，菲方指控北京從此派遣船隻騷擾菲船、妨礙菲國漁民利用該處豐饒魚場。中國也展開大規模造島，在這些人造據點部署飛彈系統甚至軍機跑道。美國智庫戰略與國際研究中心2022年指稱，北京在南沙群島建造約1,300公頃人工島土地。

這些軍事化島嶼讓中方船隻可以巡航至印尼 、馬來西亞。北京也試圖透過新規定落實其主權聲索，15日起容許海警拘留侵入主權爭議水域的中國以外人士至多60天。