我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭金正恩簽全面戰略夥伴關係條約 含共同防禦條款

紐約法拉盛公園性侵少女案 1無證客嫌犯被捕 曾被要求離境

菲控中國海警衝撞又登船 專家：北京「切香腸戰略」進逼菲國

編譯高詣軒／即時報導
菲律賓擱淺在仁愛暗沙的菲艦馬德雷山號，攝於去年8月。（美聯社）
菲律賓擱淺在仁愛暗沙的菲艦馬德雷山號，攝於去年8月。（美聯社）

法新社19日報導，菲律賓指控中國海警撞擊並登上在仁愛暗沙海域的菲方海軍船隻；一名菲國海軍人員據稱在衝突裡失去一隻拇指。分析家認為，中國正在南海對菲國採取「切香腸」戰略，以衝撞船隻、建造軍事化島嶼並威脅北京認定的侵入者等方式升級衝突，要從南海驅逐菲國勢力。

主要在越南活動的海上安全分析家鄧當（譯音）說，北京「切香腸」策略包括在仁愛暗沙所在南沙群島的無人島礁，強化軍事、海警和海上民兵船隻，以進一步東進到鄰近的仙賓礁，侵害菲律賓專屬經濟區並逐漸使中方的部署和掌控正常化。

菲律賓1999年故意將菲艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙（陸稱仁愛礁），至今持續小規模在該艦駐軍，需要不時補給，引起中國海警干涉。

柏林智庫墨卡托中國研究中心首席分析師李愛玲說，北京企圖掌控仁愛暗沙，正等著馬德雷山號狀況惡化、變得不堪人居，迫使菲軍撤軍，如此北京將隨時準備好奪取仁愛暗沙，強化中國在南海航道的立足點。但中國人民大學國際關係學者王義桅則說，北京在捍衛自身領土的做法非常克制。

菲律賓大學法學院教授巴童巴卡說，中國意在脅迫菲方放棄在國際法下的南海合法權益，菲中衝突是北京持續運用武力的一環，企圖讓菲方屈服於中國。專家認為，北京不太可能想和菲律賓開戰，但菲國總統馬可仕已警告，若中國任意使菲律賓公民喪命，雙方將瀕臨開戰。

法新社指出，中國2012年掌控鄰近菲律賓的南海另一戰略地點黃岩島，菲方指控北京從此派遣船隻騷擾菲船、妨礙菲國漁民利用該處豐饒魚場。中國也展開大規模造島，在這些人造據點部署飛彈系統甚至軍機跑道。美國智庫戰略與國際研究中心2022年指稱，北京在南沙群島建造約1,300公頃人工島土地。

這些軍事化島嶼讓中方船隻可以巡航至印尼、馬來西亞。北京也試圖透過新規定落實其主權聲索，15日起容許海警拘留侵入主權爭議水域的中國以外人士至多60天。

越南 印尼 賓大

上一則

北大韋神食堂被拍 1頓飯只買1個菜 磨損袖口成焦點

下一則

雲南警犬被偷 網友建議：去狗肉館找

延伸閱讀

寧德北京電池廠動工 供貨北汽、小米

寧德北京電池廠動工 供貨北汽、小米
中國海警南海猛撞菲律賓船隻 釀菲國海軍1人重傷

中國海警南海猛撞菲律賓船隻 釀菲國海軍1人重傷
美議員赴印度會達賴 北京：停止向外界發出錯誤訊息

美議員赴印度會達賴 北京：停止向外界發出錯誤訊息
菲律賓船隻在仁愛暗沙與中國海警船擦撞

菲律賓船隻在仁愛暗沙與中國海警船擦撞

熱門新聞

17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

火爆全網的「數學天才少女」姜萍 老家村民：她姊姊也非常聰明

2024-06-15 20:38
17歲的江蘇漣水中等專業學校學生姜萍以第12名成績，進入2024阿里巴巴全球數學競賽決賽。(取材自都市快報)

17歲江蘇中專女生自學高數 打敗清北、麻省理工、劍橋等名校生

2024-06-15 02:30
警方逮捕32歲的泰國男嫌犯塔納帕（音譯）。右上角小圖是嫌犯假冒摩的載受害的中國女遊客前往旅館的監控視頻。（取材自泰國中文資訊微信公眾號）

中國女遊客被無套性侵2小時 泰男竟稱「戴套影響勃起」

2024-06-14 08:30
第16屆海峽論壇兩岸融合發展系列活動，首屆兩岸中小企業暨兩岸徵信論壇在泉州台商投資區舉辦。（取自海峽論壇官方網站）

海峽論壇再出招 台灣門號將可開中國銀行帳戶

2024-06-16 15:45
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
專家認為，「廠二代」不能固守過去「一代」創業時的傳統模式，一定要進行技術創新和產品創新；示意圖。(中通社)

廠二代真「薪」酸 富家千金月領5000元

2024-06-12 02:00

超人氣

更多 >
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客
古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀

古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀
適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物
賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他
退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州

退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州