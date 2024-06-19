北約祕書長： 援俄有代價 中國別想左右逢源

美國國務卿布林肯(右)與北約秘書長斯托爾滕貝格(左)18日在美國國務院舉行的新聞發布會上講話。 (美聯社)

北約 組織祕書長史托騰柏格17日在華府表示，北京不可能左右逢源，一邊維持對西方國家友好關係，一邊支援俄羅斯 對烏克蘭作戰，他說，盟友必須讓北京為此付出代價。

北約峰會下月將在華府舉行，史托騰柏格本周訪問美國與加拿大，他17日在華府智庫威爾遜中心提到，中國對俄羅斯分享半導體和軍民兩用產品在內的尖端科技，強化俄國的國防工業並協助俄國規避國際制裁。

史托騰柏格表示，中方正在挹注歐洲自二戰以來最大的軍事衝突，還同時希望與西方維持好關係；他說，北京不可能左右逢源，除非中方改變做法，否則盟友得讓其付出代價。

美國上周擴大對俄羅斯的制裁，包含將援俄的中國企業與個人列入黑名單。

史托騰柏格點名中國、北韓和伊朗援助俄羅斯，並稱俄烏戰爭顯示安全議題不是區域性而是全球性的；俄國與其亞洲威權朋友的結盟，使得北約和印太區域友人的合作更加重要。

西方敦促中國停止支持俄羅斯侵烏的呼聲愈來愈強烈，繼史托騰柏格警告中國將付出代價後，美國國務卿布林肯 17日也揭露中國支援俄羅斯侵烏，敦促中方「停止」。

布林肯指出：「中國所做的，是他們向俄羅斯軍工企業提供了非常重要的支持。」他列舉說，俄羅斯進口的機床有 70% 來自中國，微電子產品有90%來自中國。布林肯進而指出，這使得俄羅斯得以維持軍事工業基地，維持戰爭機器，維持戰爭，「因此，這種情況必須停止。」