中被指插旗美後院之際…秘魯總統將訪華尋中資「美不會怨恨我們」

秘魯總統博魯阿爾特將在本月底訪問中國，並參觀華為、比亞迪等中國企業，尋求引進更多中國投資。（路透資料照片）

在中國於秘魯錢凱建超級港口，「插旗美後院」引發華府 疑慮之際，路透報導，秘魯總統博魯阿爾特(Dina Boluarte)將在本月底訪問中國，並參觀華為、比亞迪等中國企業，尋求引進更多中國投資 。秘魯部長會議主席阿德里安森(Gustavo Adrianzén)17日表示，秘魯政府不認為這一舉措會招致美國的「怨恨」。

觀察者網報導，阿德里安森在新聞發布會上說，博魯阿爾特希望在訪問期間向中國宣傳秘魯，與中國的科技、礦產、農業和工業公司進行談判，從而吸引中國企業的投資。

但近年來，中企在秘魯投資的增長，引起了美國等西方國家的「擔憂」。華爾街 日報13日報導，中國在秘魯錢凱(Chancay)建立超級港口讓美國感到不安，這項計畫除了能加速南美洲與亞洲之間的貿易，北京還可在華府向來視為後院(backyard)的地盤插旗，挑戰美國在資源豐富的南美洲影響力。

對此，阿德里安森回應說：「我們不認為我們的朋友，像美國這樣有著長久友誼和歷史聯繫的國家會因為我們引進中國投資而感到怨恨。」

他指出，秘魯政府也在邀請西方投資，包括來自美國的投資，「我們接受來自任何國家的投資，我們有來自美國、加拿大、西班牙、英國和其他亞洲投資者的投資。」

秘魯國家通訊社稱，秘魯經濟財政部長阿里斯塔(José Arista)17日還告訴秘魯媒體，博魯阿爾特率領的代表團將包括秘魯農業和灌溉部長及國家農業衛生局官員，他們計畫探討向中國市場出口肉類和農產品的可能性。

阿里斯塔說：「我們能為這個大國(中國)提供什麼優勢？優勢之一就是我們在監管方面的穩定性。我們與他們簽訂了自由貿易協定，不僅允許以零關稅出口或進口，還能為投資提供穩定和安全。」

中國是秘魯最大的貿易伙伴。路透社稱，去年秘魯650億美元的出口額中，有超過三分之一銷往中國。

目前，由中資控股建設的秘魯錢凱港碼頭項目正在緊鑼密鼓地推進中，預計將在2024年11月竣工，成為拉美重要的物流中心。按照規畫，錢凱港將發展成為拉美地區重要的樞紐港和太平洋門戶港，促進當地經濟發展，並成為中秘友好經貿往來新的連接點和溝通橋梁。

阿里安德森17日表示，秘魯還希望建設一條從秘魯經過玻利維亞到達巴西的鐵路，以促進錢凱港的出口。他指出，這條「兩洋鐵路」可能無法在短期內落實，但它可能隨著大型港口的建設而成為現實。