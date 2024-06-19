李強訪馬來西亞 料簽5年經貿計畫 大馬總理：準備加入金磚國

應馬來西亞總理邀請，當地時間18日晚，中國國務院總理李強乘包機抵達吉隆坡國際機場，對馬來西亞展開正式訪問。（美聯社）

中國國務院李強 在結束四天的澳洲 訪問修補兩國關係後，應馬來西亞總理安華邀請，18日晚間抵達吉隆坡，對馬來西亞進行訪問。馬國官員指出，在李強訪問期間，預計兩國將簽署經貿合作五年規畫。據外界觀察，馬來西亞正積極準備加入「金磚國家」新興國家經濟體。

新華網報導，李強在國務委員兼國務院秘書長吳政隆等陪同人員同機抵達吉隆坡，馬來西亞交通部長陸兆福和中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖等到機場迎接。

李強指出，去年，習近平主席同安華總理就共建中馬命運共同體達成重要共識，開啟了中馬關係新篇章。中方願同馬方攜手努力，以中馬建交50周年為新起點，進一步加強發展戰略對接，深化互惠互利合作，增進文明交流互鑑，不斷把中馬命運共同體建設引向深入，為地區和世界的和平穩定、發展繁榮貢獻更大力量。

馬國媒體報導，據投資、貿易及工業部長扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）指出，在李強首次訪問大馬期間，預計將簽署馬中經貿合作五年規畫。他稱兩國已同意實施第二輪馬中經貿合作五年規畫，進一步加深高水平製造業和數碼經濟等優先領域的產業聯繫。

觀察者網指出，在李強到訪前，安華表示，馬來西亞正準備加入「金磚國家」經濟體集團。金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國與南非領導，去年開始擴大成員規模。安華稱馬來西亞已經做出決定，很快就會走正式程序，「我們只是在等待南非政府的最終結果」。

本報系聯合報報導，李強在訪問澳洲最後一天行程中，與澳洲總理艾班尼斯共同出席在西澳首府伯斯舉行的CEO圓桌會，約有30位商會與企業家出席。李強指出，雙方合作前景廣闊，是穩定產業鏈供應鏈、促進經濟增長的重要力量，並形容雙方是緊密利益共同體，頗有拉攏坎培拉的意味。

李強18日還參觀中資企業「天齊鋰業」和礦業巨頭FMG的研發設施。澳洲開採的鋰礦占全球總量52%，其中絕大多數出口到中國，經提煉後用於電池，特別是在中國目前主宰全球的電動車產業。