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又抓了150人 緬甸累計移交近5萬詐騙犯給中方

中國新聞組／北京19日電
150名在緬甸大其力地區的中國籍詐騙分子已於近日移交給中國警方。（取材自央視新聞）
150名在緬甸大其力地區的中國籍詐騙分子已於近日移交給中國警方。（取材自央視新聞）

中國緝捕潛藏海外的詐騙分子成果豐碩。央視新聞18日報導，近日，中國公安部強化與緬甸相關執法部門的警務執法合作，成功搗毀十個位於緬甸大其力地區的電詐窩點，抓獲150名實施跨境電信網絡詐騙的中國籍犯罪嫌疑人，其中網上在逃人員14名。目前，全部犯罪嫌疑人及涉案物品均已通過雲南西雙版納打洛口岸移交中國。

報導稱，為堅決遏制緬北涉華電信網絡詐騙犯罪多發高發態勢，去年以來，中國公安部就持續深化與緬甸相關執法部門的警務執法合作，聯合開展一系列打擊行動，累計已有4.9萬名中國籍涉詐犯罪嫌疑人被成功抓獲並移交中方。

央視新聞指出，受打擊行動震懾，一些電信網絡詐騙分子向大其力等地分散轉移。近日，在中國公安部大力推動下，緬甸相關執法部門在大其力地區成功抓獲150名中國籍電信網絡詐騙犯罪嫌疑人。

經查，該批犯罪嫌疑人藏匿於大其力地區一處電詐園區內，冒充軍人通過交友方式實施虛假投資理財詐騙。目前，中國公安部已部署貴州公安機關將犯罪嫌疑人押回，全力開展案件偵辦工作。

中國公安部強調，公安機關將始終保持對此類犯罪的高壓嚴打態勢，不斷加大打擊力度，深入組織專案攻堅，全面清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，堅決遏制跨境電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。

在緬甸執法部門配合下，中國又成功抓獲150名中國籍跨境電信網絡詐騙分子。（取材自...
在緬甸執法部門配合下，中國又成功抓獲150名中國籍跨境電信網絡詐騙分子。（取材自央視新聞）

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