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中反制歐盟 祭豬肉反傾銷調查 大戶西班牙盼有談判空間

記者陳政錄／綜合報導
中國商務部公告對歐盟進口豬肉產品進行反傾銷立案調查。圖為北京市場的豬肉攤。（歐新社）
中國商務部公告對歐盟進口豬肉產品進行反傾銷立案調查。圖為北京市場的豬肉攤。（歐新社）

歐盟執委會上周對中國電動車祭出加稅的初步裁定後，中方17日也發布反制措施。中國商務部公告，對原產於歐盟的「進口相關豬肉及豬副產品」進行反傾銷立案調查，調查時間為期一年，特殊情況下可延長六個月。

據了解，中國是歐盟重要的豬肉出口市場，西班牙、丹麥、荷蘭、法國都是主要供應商。據中國海關總署數據，去年歐盟占中國豬肉進口總量約五成，單是西班牙就占總量的二成三。路透報導，西班牙表示，希望歐中雙方在該問題上「有談判空間」。

據中國商務部公告，今年6月6日，收到中國畜牧業協會代表中國豬肉及豬副產品產業正式提交的反傾銷調查申請，在依據中國反傾銷條例有關規定進行審查後，決定自6月17日起，對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。公告並稱，被調查的利害關係人可在20天內，將書面意見提交至中國商務部貿易救濟調查局。調查自今年6月17日起，通常應在2025年6月17日前結束調查，特殊情況下可延長六個月。

中國商務部貿易救濟調查局負責人表示，調查機關根據中國有關法律法規並遵循世貿組織規則對申請書進行審查，認為申請符合反傾銷調查立案條件，決定發起調查。中國調查機關將依法調查，充分保障各利害關係人權利，並依調查結果客觀公正裁決。

此前，歐盟執委會於本月12日發布對中國電動車反補貼調查的初裁披露，擬徵收最高38.1%的臨時反補貼稅率，當時中國商務部、外交部均回應，將採一切必要措施，捍衛中企權益。中國官方環球時報和路透也曾於上月報導，隨歐中貿易緊張加劇，中企擬要求對進口自歐盟的部分豬肉產品、乳製品展開反傾銷、反補貼調查。

歐盟 商務部 電動車

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