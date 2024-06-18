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中澳總理記者會鏡頭外 中方組起「人牆」擋成蕾

中國新聞組／北京18日電
澳籍華裔記者成蕾代表天空新聞頻道採訪相關簽署儀式，其間至少一男一女兩名中方人員站在成蕾前方試圖遮擋。（歐新社）
澳籍華裔記者成蕾代表天空新聞頻道採訪相關簽署儀式，其間至少一男一女兩名中方人員站在成蕾前方試圖遮擋。（歐新社）

中國總理李強17日與洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在坎培拉發表聲明，檯面上氣氛融洽，但鏡頭外中方卻粗莽失禮，中方派人在會場硬擋住曾遭中國關押三年的澳洲籍記者成蕾，似乎是怕她會提出問題，對此澳洲政界人士譴責中方行為。

中央社引述每日郵報及澳洲天空新聞報導，成蕾坐在媒體席，一名中國大使館男子站到成蕾面前，阻擋她被拍攝，澳方一再客氣要求離開，但被拒絕。

澳方一再被拒絕之後也加重語氣，對這名中國男子說，「你必須立刻離開」，之後有記者與成蕾換位置，沒料到中方仍不罷手，另一名中國大使館女性官員還試圖靠近成蕾並擋住她。

成蕾事後表示，中方官員們「竭盡全力」想把她隱藏起來，不被拍到，她猜測這是為了防止她會說一些他們認為不好聽的話或是做一些什麼事情，但中方的行為本身就難看，這很糟糕。

成蕾曾是中國環球電視新聞網英文頻道主播，2020年8月被中國當局關押，2023年10月從中國獲釋回到澳洲。她之後加入澳洲天空新聞擔任主持人，重返新聞工作。

明報引述衛報報導，對於澳方官員要求中方人員離開遭拒，艾班尼斯稱不知情，認為人們應該可以「充分參與」。艾班尼斯稱，已向中方提出楊恆均案等涉及澳洲公民的人權議題，重申澳方反對死刑。

澳籍華裔記者成蕾蕾（中）出席採訪。（歐新社）
澳籍華裔記者成蕾蕾（中）出席採訪。（歐新社）

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