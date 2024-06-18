新規上路才2天 中海警南海登臨菲船 美譴責中

中菲南海衝突不斷，圖為今年5月16日，一艘中國海警船（左）與一艘菲律賓海岸警衛隊巡邏船（右）在南海對峙。（歐新社）

中國「海警機構行政執法程序規定」甫於6月15日正式施行，中國海警17日就有動作。中國海警局發言人甘羽聲稱，菲律賓一艘運補船、兩艘充氣艇「非法闖入」仁愛暗沙海域企圖運送物資，且運補船「危險接近、蓄意碰撞」中方船隻，中國海警則對菲船登臨檢查、強制驅離，處置合理合法。菲律賓軍方隨後對中方上述說法發表聲明稱，菲方懶得理會中國海警的欺騙與誤導性聲明。

中方在海警執法新規上路僅兩天就對菲律賓採取行動，恐將引發中菲在南海的新一波衝突。

據中國海警局官網17日晚公布，甘羽宣稱，菲律賓「違背承諾」派出一艘運補船、兩艘充氣艇「非法闖入中國南沙群島仁愛礁」（仁愛暗沙）鄰近海域，企圖向「非法坐灘軍艦」運送物資。當時，菲國運補船危險接近、蓄意碰撞中方正常航行的船隻。

中國海警局17日上午指出，17日5時59分，上述菲律賓運補船無視中方多次嚴正警告，違反國際海上避碰規則，以不專業方式，故意危險接近中方正常航行船隻，導致發生擦碰，責任完全在菲方。菲律賓軍方隨後對中方上述說法發表聲明說：「我們懶得理會中國海警的欺騙與誤導性聲明。」

中國海警局15日起實施「海警機構行政執法程序規定」，允許在未經審判下，拘留入侵中方定義的南海主權水域的外國人，引發菲律賓的強烈不滿。