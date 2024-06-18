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中韓外交與安全對話 9年來首次登場

編譯易起宇／綜合報導

南韓外交部17日表示，根據與中國上月達成的協議，兩國18日將在首爾舉行外交與安全對話，雙方的外交部和國防部高官將率團與會，將是九年來首見。

南韓外交部17日聲明表示，這場會談將由南韓外交部副部長金烘均、中國外交部副部長孫衛東主持，雙方的高級國防官員也將參加，「兩國計畫就雙邊關係、朝鮮半島問題，以及區域及國際地緣政治情勢等共同利益議題，相互交換意見」。

中韓曾於2013年和2015年以司局級規格，舉行外交與安全對話，而此次升格為副部長的層級。

在上個月首爾舉行的中日韓領導人峰會期間，南韓總統尹錫悅和中國國務院總理李強，達成了開啟對話和恢復自由貿易談判的協議。隨著日韓與美國的關係愈走愈近，李強希望說服這兩個鄰國與北京合作，維持供應鏈穩定。

在這場會談發生的同時，恰好俄國總統普亭也會出訪北韓。俄國總統府17日表示，普亭將於18、19日出訪平壤、19~20日前往越南。首爾和華府都已警告普亭切勿做出更多違反聯合國安理會決議的軍事交流。

自從普亭兩年多前發動俄烏戰爭以來，北韓與俄國的關係已日益緊密。美國、南韓與日本已指控北韓領導人金正恩，以提供俄國戰爭所需的軍武來換取對北韓的援助。俄國和北韓均否認這項控訴。

南韓國防部長申源湜表示，首爾已經偵測到至少1萬艘從北韓前往俄國的貨櫃輪，這些貨櫃輪將可運送高達480萬枚普亭用於轟炸烏克蘭的砲彈，預料普亭將在本次出訪北韓期間要求金正恩提供更多軍火和彈道飛彈。

北韓 普亭 俄國

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