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7成澳洲民眾不信中國政府 僅35%贊成出兵保衛台灣

記者黃雅慧／即時報導
圖為中國國務院總理李強（左）17日與澳洲總理艾班尼斯會面。（歐新社）
圖為中國國務院總理李強（左）17日與澳洲總理艾班尼斯會面。（歐新社）

時隔七年再有中國總理訪問澳洲李強也形容當前中澳關係已「重回正軌」。但澳洲智庫澳中關係研究院新近發布的民調卻顯示，澳洲民眾對中國依舊不信任，半數受訪者認為未來三年與中國發生衝突的「可能性很大」。值得注意的是，報告並指出，澳洲民眾對於「如果中國對台灣發動軍事攻擊，澳洲應出兵保衛台灣」的認同度正在逐年下降。

報告指出，今年有35%的澳洲人表示贊成澳洲出兵保衛台灣，另有35%表示中立，30%表示不贊成。民調報告的聯合作者、雪梨科技大學澳中關係研究院研究分析經理考林森（Elena Collinson）指出，對出兵保衛台灣的認同感降低凸顯出衝突可能性的加劇，因為軍事衝突前景越真實，在考慮戰爭成本下，會降低支持介入程度。

報告顯示，有61%受訪者認為，澳洲應繼續努力與中國建立緊密的聯繫和紐帶，並保持牢固的關係。有64%澳洲人對澳中關係仍然表示擔憂，但與2021年74% 以及2022年73%的歷史高位相比大幅下降10個百分點。

約61%澳洲人認為澳洲能同時與中美兩國保持良好關係，這一比例與往年基本持平。另有近四成（38%）澳洲人認為，澳洲與中國的關係削弱澳美聯盟。越來越多的澳洲人認為美國或中國最終會迫使澳洲選邊站。

報告顯示，有71%的澳洲人表示不信任中國政府，同樣比例的澳洲人（71%）認為中國是澳洲的安全威脅。此外，有50%的澳洲人認為三年內與中國發生軍事衝突的可能性很大，64%澳洲人認為政府應該增加國防開支。

在經貿關係上，民調顯示，有74%的澳洲人認為澳洲在經濟上過於依賴中國，該比例和過去兩年基本持平，但低於2021年80%的高點。而有54%的澳洲人認為，如果沒有與中國密切的經濟交往，澳洲就不會像現在這樣繁榮。這一比例較2021年63%的高位下降了9個百分點。

考林森指出，與中國建立穩固經濟關係和發展兩國之間的商業聯繫仍然是澳洲政府明確優先事項。李強在澳洲的行程安排凸顯這一點。而民眾對澳中經濟關係性質的看法與澳洲政府看法存在部分一致性。

澳洲 民調 李強

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