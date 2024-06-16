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中國首將核彈頭納經常戰備 國際和平研究所：人類史上最危險時期

編譯盧思綸／即時報導
斯德哥爾摩國際和平研究所17日發布最新報告指出，全球總核彈頭數量下降，作戰用核彈頭則呈現逐年增加趨勢。圖為俄國與白俄羅斯本月13日在一處未公布地點，進行非戰略核子飛彈演練。（歐新社）
斯德哥爾摩國際和平研究所17日發布最新報告指出，全球總核彈頭數量下降，作戰用核彈頭則呈現逐年增加趨勢。圖為俄國與白俄羅斯本月13日在一處未公布地點，進行非戰略核子飛彈演練。（歐新社）

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）17日發布最新報告顯示，儘管全球總核彈數量下降，作戰用核彈依舊呈現逐年增加趨勢，中國擴充核武速度居全球之冠，首度投入少量作戰用核彈；另外在俄烏戰爭和以哈戰爭背景下，多項核武和平協議發展受挫，SIPRI所長史密斯（Dan Smith）認為，目前人類「處在史上最危險的時期之一」。

目前全球共9個國家擁有核子武器，包括美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、北韓與以色列。2024年全球總核彈數約1萬2121枚，其中9成來自俄國和美國。

目前約有9585枚列為可能投入使用的軍事儲備，其中3904枚已經部署於飛彈、軍機，相較於2023年有所增加。在已部署的核彈中，約有2100枚處於高度備戰狀態，幾乎都來自於美國和俄國。

值得注意的是，報告推測，中國首度將核彈頭納入經常戰備，首次在和平時期部署少量核彈頭於飛彈上。另外，中國很可能在2030年前，洲際彈道飛彈數量趕上俄國或美國，儘管其核彈數量仍遠低於美俄。

SIPRI資深研究員克里斯登森（Hans M. Kristensen）說，「中國擴充核武速度遠勝於任何其他國家。」

北韓以發展戰術核武為主，目前約有50枚核彈，擁有足夠分裂材料製作並增加到90枚。

SIPRI所長史密斯（Dan Smith）認為，「我們現在正處於人類史上最危險時期之一」，政治敵對、經濟不平等、生態破壞與加速的軍備競爭等，在在升高全球安全風險。

核彈 俄國 北韓

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