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智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

南加野火失控 蔓延16平方哩 1200人撤離

南早：美中軍事實力差距縮小 美在印太結盟保持優勢

編譯盧思綸、茅毅／綜合報導
分析家認為美國軍力仍然領先中國，但差距逐漸縮小。圖為5月31日在新加坡舉行的香格里拉對話會議場邊，美中防長奧斯丁(左二)和董軍(右)進行會談。(歐新社)
分析家認為美國軍力仍然領先中國，但差距逐漸縮小。圖為5月31日在新加坡舉行的香格里拉對話會議場邊，美中防長奧斯丁(左二)和董軍(右)進行會談。(歐新社)

香港南華早報16日引述分析家報導，美中軍力較勁，美軍目前雖仍保有優勢，但和共軍間的實力差距正縮小。未來這種平衡很可能取決於先進技術，還有華府與印太盟友的合作。

美國智庫蘭德公司研究員何天睦說，隨著中國投資軍事現代化，美中兩軍的差距正拉近。由於中國國防產業公司大多國有，和中央領導高層緊密連結，資金也不虞匱乏，因此中國國防產業蓬勃發展。

反觀美國，如今更難提供經濟誘因，激勵其私部門達到中國公司規模。

美國國會研究處去年10月發布的報告預估，在2030年前，共軍將有440艘船艦；美國將有290艘。部分美國空軍官員也注意到共軍躋身全球最大空軍的潛力。不算教練機與無人機，共軍現有逾3150架飛機；美軍約4000架。

極音速飛彈目前僅在中國及俄羅斯服役，因此在該飛彈系統上，北京占優勢。

中國國家主席習近平亦提出在2027年前，使共軍成為能和駐太平洋美軍匹敵的現代化部隊，並在2049年前，成為世界級軍隊。

北京智庫南海戰略態勢感知計畫主任胡波指稱，雙方在西太平洋的軍事基本上已來到勢均力敵。若雙方在西太平洋爆發衝突，結果「將相當不可預料」。但軍事評論員宋忠平說，至少到2027年建軍百周年時，美中仍將有差距。

倫敦國王學院教授巴奇可帕爾多說，華府在東亞和印太強化同盟及夥伴關係的戰略，使美國對中國享有顯著優勢，而中方在該地區缺乏可靠盟友。諸如南韓或菲律賓、澳洲與日本之類的國家決定和美國進一步密切合作，對北京是個問題；華府能加強跟可恃夥伴的軍事關係，使美軍在「有事」時可獲得協助。

此外，英國金融時報刊出美國駐北京大使伯恩斯專訪，伯恩斯提到時任美國眾議院議長裴洛西2022年8月訪台灣，飛機降落前1分鐘他被中國大陸外交部召見，之後中方八次在不同場合對他表達抗議，他則表達捍衛裴洛西訪台權利。

報導指出，習近平加強管控體制，讓伯恩斯的工作更具挑戰。近年來，中國前外交部長秦剛及前國防部長李尚福相繼「失蹤」，沒有人知道他們在哪裡，更多人因貪腐指控落馬，目前中國官場更不願意與外國外交官進行非正式交流。

伯恩斯說，中國正經歷幾十年來最壓制的時期，美中之間進行不公開對話很困難，目前是正式的談判桌外交，晚餐或小酌時的檯面下外交已少之又少。

共軍 華府 裴洛西

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