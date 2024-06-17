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歐盟加稅前夕 德經長19日訪中料將有「激烈磋商」

記者謝守真╱綜合報導
德國副總理兼經濟部長哈貝克19日起對南韓和中國進行為期五天的工作訪問。德新社分析稱，預料中德雙方將在哈貝克訪問期間展開「激烈磋商」。(美聯社)
德國副總理兼經濟部長哈貝克19日起對南韓和中國進行為期五天的工作訪問。德新社分析稱，預料中德雙方將在哈貝克訪問期間展開「激烈磋商」。(美聯社)

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）辦公室宣布，哈貝克將於19日開始對南韓和中國進行為期五天的工作訪問。有德媒對此分析稱，預料中德雙方將在哈貝克訪問期間展開「激烈磋商」，同時其將無法避免地「談及歐盟加稅問題」。

觀察者網報導，哈貝克19日將展開對南韓和中國進行五天訪問，期間將就貿易、氣候保護和能源政策等議題舉行會談。這也是哈貝克首次訪問中國。而歐盟執委會本月12日宣布，將對從中國進口的電動車最高加徵38.1%的額外關稅，徵收臨時關稅的措施將從7月4日起生效。

德新社分析，哈貝克此次訪問中國，預計中德雙方將在其此訪期間展開「激烈磋商」。路透引述德國經濟部表示，哈貝克不會直接參與雙方的關稅談判，但會在與中方官員的會晤中推動「更公平的貿易條件」。同時，德國經濟部發言人稱，哈貝克此次將「無法避免地」談及歐盟加稅問題，但此行他將不代表歐盟進行發言和談判，「這是歐盟執委會自己做的事情」。

觀察者網指出，在歐盟執委會宣布對中國電動車加徵關稅後，哈貝克立即呼籲與中國進行談判，並警告可能的貿易衝突升級，並稱「關稅總是最後且最糟糕的手段」。

此前，彭博報導，哈貝克稱，德國是一個貿易和出口導向國家，需要開放的市場和公平的環境，如果陷入與中國的關稅競賽，相當於把「嬰兒跟洗澡水一起倒掉」。而「現在有機會嘗試並希望成功阻止」關稅螺旋式升級的威脅，在造訪中國時他計畫與當地官員討論此一問題。

據了解，中國是德國最大的貿易夥伴之一，中德2023年雙邊貿易額達2540億歐元，約占德國貨物貿易總額的8%。而德國出口商近年來非常仰賴與中國的貿易，擁有龐大汽車工業的德國，在中國有著大量投資。

2023年，德國汽車製造商近三分之一的銷售額來自中國，中國也是德國三大汽車製造商大眾（VW）、寶馬（BMW）、奔馳的最大單一市場。在歐盟宣布對中國的關稅政策後，大眾、BMW、奔馳皆立即發出聲明表達強烈反對。

德國 關稅 歐盟

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