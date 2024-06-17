熊貓外交 李強送澳洲2隻新熊貓 「關係重回正確發展軌道」

正在澳洲訪問的國務院總理李強(左三)，16日到阿得雷德動物園考察中澳大熊貓保護合作研究工作。(新華社)

中國總理李強 16日從澳洲 東南部的阿得雷德轉抵首都坎培拉，17日將與澳洲總理艾班尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤，中方預料將宣布放寬澳洲公民免簽證入境中國15日，也可能藉此訪問取消對澳洲龍蝦的進口禁令。李強16日並在澳洲宣布，中國將向阿得雷德動物園 提供一對新的大熊貓，現在旅居澳洲的大熊貓「網網」和「福妮」今年晚些時候將返回中國。

綜合外電和新華社報導，李強在阿得雷德期間，曾到動物園考察中澳大熊貓保護合作及研究工作，之後到訪一處酒莊。李強提到，阿得雷德動物園內的大熊貓「網網」和「福妮」將按照雙方協議，今年返回中國，中方將提供另一對同樣漂亮、活潑可愛、年輕的大熊貓給動物園。中方願意與澳方延續大熊貓保護合作研究，希望澳洲一直是大熊貓的友好家園。

李強並形容「網網」和「福妮」成為中澳友善的使者，是中澳兩國人民深厚友誼象徵，說明只要雙方用心呵護，中澳合作就能跨越廣闊的太平洋、超越各種差異，實現相互成就、互利共贏。

李強15日搭乘包機自紐西蘭抵達澳洲阿得雷德機場，被視為中澳關係破冰。中澳關係自2020年澳方要求獨立調查新冠疫情源頭後降至冰點，直到2022年澳洲工黨上台後，兩國關係開始回溫，中方逐步取消對澳洲大麥、煤炭及葡萄酒等貿易壁壘措施。

新華社報導，李強抵達澳洲後表示，去年艾班尼斯總理成功訪問中國，兩國關係在經歷波折後重回正確發展軌道。歷史證明，相互尊重、求同存異、互利合作是發展中澳關係的寶貴經驗，需要堅持和弘揚。

澳洲外交部長黃英賢昨向澳洲廣播電台表示，這是七年來中國總理首次訪問澳洲，是一次非常重要的訪問，顯示澳中兩大貿易夥伴之間的關係已趨於穩定。美國之音報導，墨爾本大學亞洲研究所名譽研究員梅麗莎·康利·泰勒(Melissa Conley Tyler)認為，這次李強的訪問傳遞出一個信息，即「澳洲再度被視為一個友好國家，而不是在緊張局勢最嚴重時期被視為的不友好、敵對的國家。」

另據路透報導，李強還將訪問西澳首府伯斯。澳洲是中國最大的鐵礦石供應國，同時中國也一直是澳洲礦業計畫項目的投資者之一。

不過，澳洲近期以國家利益為由，阻止了中國對關鍵礦產領域的部分投資。

李強早前訪問紐西蘭時，也宣布對紐國旅客放寬免簽。