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李強訪問之際 紐西蘭紀錄片踢爆中國滲透、試圖綁架當地華人

中國新聞組／北京16日電
中國國務院總理李強(左)13日訪問紐西蘭，與紐西蘭總督辛迪．基羅(Cindy Kiro)握手合影。(新華社)
中國國務院總理李強(左)13日訪問紐西蘭，與紐西蘭總督辛迪．基羅(Cindy Kiro)握手合影。(新華社)

中國國務院總理李強近期先後訪問紐西蘭與澳洲，紐西蘭政府雖然對中國交流友善，但民間媒體卻在李強訪問之際發布紀錄片，內容揭露中國對紐西蘭持續數十年的「滲透行動」，手法包括透過政治獻金、文化活動干預紐國政治人物，及對當地中國異議人士的監視與打壓。紐西蘭跨黨派國會議員則敦促政府針對外來干預進行調查。

台北中央社報導，紐西蘭主流媒體Stuff於13日發表紀錄片「The Long Game（持久戰）」，這部紀錄片長達1小時20分，採訪了前國家黨（Natinal Party）紐西蘭國會議員羅斯（Jami Lee Ross），他曾在2018年指控黨魁布里吉斯（Simon Bridges）收受華裔富商張乙坤10萬紐元（約6.14萬美元）政治獻金，引發各界對於中國影響紐西蘭政壇的擔憂。

羅斯直指「這是一個完整的操縱系統」，政客想要資金、出錢的人想要影響力，「結果，他們（中國）滲透了政黨、選舉活動、甚至是黨領導人的思維」，許多政治人物欺騙自己能應對這些關係，「但你在玩一個危險的遊戲」。

羅斯也提到，在一場在張乙坤家中晚餐中，張乙坤曾強烈表達，華人社區對時任華裔紐西蘭國會議員楊健未被任命為政府部長感到不滿。楊健曾被指控為中國間諜。

紀錄片也揭露中共透過文化活動對紐西蘭滲透，影響紐國政要對於香港、新疆等人權事件的觀點。

亞洲研究學者邱契曼（Catherine Churchman）指出，中國藝術團體「華星藝術團」受到中共統一戰線工作部指揮，其在紐西蘭舉辦慶祝中共成立100週年的藝術活動時，出席的當地政要被要求簽署一份聯合聲明，「支持香港警方及在新疆沒有發生任何事情。」

此外，紀錄片也揭露中國對當地中國異議人士的監視與打壓。

片中調查一起發生在2022年、導致兩名紐西蘭的中國異議人士習衛國、王樂成喪生的車禍事件。該事件曾被質疑是「被製造的死亡車禍」，目的在剷除支持民主的中國異議人士。異議團體曾向國會提交請願書，敦促對中共干預行動採取行動。

紀錄片採訪習衛國遺孀，她表示儘管不知道此事件是否有背後陰謀，但表示公眾有權知道車禍調查結果。

一名在紐西蘭的中國人劉全洲也接受紀錄片採訪，揭露他在2004年曾遭自稱中國公安部門的人士以槍抵頭威脅、毆打，打斷他的牙齒。當地中文媒體甚至曾經刊登廣告，向當地華人尋求劉全洲的聯繫資訊，讓Stuff的記者直呼毛骨悚然。

另據法廣報導，劉全洲指控中國政府試圖在奧克蘭綁架他，當下他因為奮力反抗受重傷，被送往醫院。他疑似被中國官方列入紅通百人名單，至今仍然留在紐西蘭，持續受到威脅。

中央社報導，中共不僅試圖對紐西蘭地方中文媒體報導內容展開干預，也會干涉紐西蘭媒體的報導。Staff在2021年3月發布有關中國迫害新疆維吾爾族的調查報導後，曾受中國領事館邀請，與其他媒體一同就「新疆真實情況」進行線上公開討論。

由中國駐紐西蘭領事館主持的線上會議名稱為「新疆是個好地方」，中方並播放宣傳片，但當Staff記者發言涉及新疆拘留中心、法外監禁及不同觀點時，卻立即遭到靜音。

前紐西蘭安全情報部長李特（Andrew Little）受訪指出，外來干預是真實且普遍的風險，並持續成長中。來自外國政府資助的暴力行動是絕對無法被接受的，必須盡一切努力防止。

澳洲國會議員派特森（James Paterson）說，所有國家都會嘗試影響其他國家的決策，以符合自身國家利益，但中國的特殊之處在於其規模及背後的意圖，「他（中國）是我們最嚴峻的外國情報對手」，外來干涉關乎民主國家的主權及自由能否延續，「我們正面臨二戰來最嚴峻的戰略環境，一切都岌岌可危」。

盧克森13日與李強會晤後表示，他向李強提出對於人權、外來干預議題的擔憂，並強調紐西蘭不支持來自任何國家的外部干涉。

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