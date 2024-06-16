美駐華大使與中國涉俄學者會談 反對在俄烏戰爭中支持俄羅斯

美國駐中國大使伯恩斯（左三）透過中國涉俄學者，傳遞美方強烈反對中國支持俄國的舉措。（取材自上海國際問題研究院微信公眾號）

美國駐中國大使伯恩斯（R. Nicholas Burns）近日訪問上海，除與該市長龔正會面外，也特別與中國研究俄羅斯 的學者會面，傳遞美國對中企提供俄國軍工關鍵材料、及北京支持俄國總統普亭對烏戰爭的強烈反對。

據美國駐中國大使館微信 公眾號消息，伯恩斯近日訪問上海，除與龔正會面外，還與中國的俄羅斯議題學者會面。伯恩斯在社群媒體「Ｘ」上發文說，「我和中國的俄羅斯議題學界泰斗會面，傳遞美國對於中國公司向俄羅斯軍工業基地提供關鍵材料，以及北京支持普亭在烏克蘭 進行殘酷戰爭的強烈反對」。

上海國際問題研究院15日在微信公眾號發文指，該院研究員吳蓴思、強曉雲和趙隆13日在上海美國文化中心與伯恩斯交流，雙方重點圍繞烏克蘭危機、俄羅斯問題和中俄關係等交換看法。

消息並沒有提到美方「強烈反對」的相關表態，僅表示幾位學者向伯恩斯「詳細介紹中國對於政治解決烏克蘭危機的立場，闡明確保烏克蘭戰場不外溢、戰事不升級的必要性」。同時從歷史、政治、安全、輿論等多個層面，「介紹新時代中俄全面戰略協作夥伴關係不結盟、不對抗、不針對第三方的性質，強調反對北約擴大在亞太地區的活動，以及中國與美國、歐洲、俄羅斯、烏克蘭關係發展的獨立價值」。

消息稱，伯恩斯指出，與上研院學者的交流具有建設性，非常必要且很有收穫。「雖然中美在烏克蘭危機、中俄關係等問題上存在分歧，但應當保持各層級對話，特別是智庫間的二軌對話」。

此外，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）14日在義大利出席七大工業國集團（G7）峰會時說，約80%俄羅斯投入於烏克蘭戰場的零組件是來自中國企業。他強調，支持俄羅斯的戰爭經濟、讓俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭得以延續，就該「付出代價」。

英國政府13日宣布新一輪對俄制裁名單，納入五家中國和香港企業，領域涵蓋火砲彈藥、工具機、微電子、光學產品等。中國駐英大使館稱，已就此向英方提出「嚴正交涉」、要求撤銷制裁。