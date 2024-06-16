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李強抵達澳洲訪問「求同存異」 澳媒稱他可能宣布3政策

記者廖士鋒、陳湘瑾／綜合報導
中國總理李強（右）當地時間15日乘包機抵達澳洲阿得雷德機場，開始對澳正式訪問，澳洲外長黃英賢在機場迎接李強。（新華社）
中國總理李強（右）當地時間15日乘包機抵達澳洲阿得雷德機場，開始對澳正式訪問，澳洲外長黃英賢在機場迎接李強。（新華社）

中國總理李強15日結束紐西蘭的行程，轉往澳洲訪問，這是時隔七年餘再次有中國總理訪澳。李強預計將與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行第九輪中澳總理年度會晤，他強調，「一個更加成熟穩定的中澳全面戰略夥伴關係將是兩國人民的共同財富」。

李強15日乘包機抵達澳洲東南部的阿得雷德機場（Adelaide Airport），澳洲外交部長黃英賢、南澳州州長馬思諾（Peter Malinauskas）等到機場迎接。李強表示，求同存異、互利合作是發展中澳關係的寶貴經驗，需要堅持和弘揚，一個更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係將是兩國人民的共同財富，中方願同澳方攜手努力。

除了阿得雷德動物園之外，李強將前往澳洲坎培拉（Canberra）議會大廈，與艾班尼斯會談，並赴伯斯（Perth）參加CEO圓桌會議，還將體驗澳洲多元文化社區活動。

澳洲廣播公司指，中國維持貿易禁令可能會損害其加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的願望，因此可能宣布解除對澳洲龍蝦的禁令，此外還可能公布對澳洲公民的15天免簽政策，並宣示把一對新貓熊送往阿得雷德動物園。在能源議題上，中國對鋰等能源資源的戰略需求以及對澳洲鐵礦石的持續需求，也將是此次訪問的重點議題。

報導強調，中國希望加入CPTPP，而澳洲扮演著重要角色。中國希望通過此次訪問，向澳洲以及其他CPTPP成員國表明其加入的決心。

艾班尼斯日前在「澳大利亞人報」撰文表示，澳洲的做法是「盡可能與中國尋求合作，必要時堅守異見，從國家利益出發開展交往」。他指出，自己剛上任時，中國對澳洲的貿易限制每年帶給該國出口商超過200億澳元（約132.3億美元）的損失，如今出口商可以再次向中國銷售棉花、銅、煤炭、木材、燕麥草、大麥和葡萄酒。艾班尼斯強調，「我對貝類出口商取得進一步進展抱有期望」。

BBC中文網14日報導，中國目前是澳洲最大的貿易夥伴，也是澳洲鐵礦石最大進口國。澳州也是為數不多的對中國有貿易順差的西方發達國家。但澳洲廣播公司（ABC）指出，目前西方安全盟友正在爭奪電動車和國防所需的澳洲「稀土」。

另據美國之音報導，澳洲專家認為，澳中關係趨向穩定，但澳洲依然以維護國家安全與印太地區的和平與穩定為重要原則。

澳洲 李強 動物園

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