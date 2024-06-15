中總理相隔七年再訪澳 李強第一站先探訪旅澳大熊貓

澳洲阿得雷德動物園裡的大熊貓「網網」。(新華社)

中國總理李強 今天將從紐西蘭飛抵澳洲 ，展開為期4天的澳洲訪問，成為中國前總理李克強自2017年訪澳以來，訪問澳洲最高級別的中國官員。

值得一提的是，李強訪澳的第一個站是前往南澳首府阿得雷德，探望阿得雷德動物園 裡的大熊貓「網網」和「福妮」。由於阿得雷德動物園是澳洲目前唯一飼養大熊貓的動物園。因此，外界也關注，李強是否會宣布延長網網和福妮10年的租約，或是提供新的大熊貓給澳洲，以藉此表達中國希望中澳升溫的意願。

澳洲總理艾班尼斯。(美聯社)

德國之聲中文網報導，李強將會見澳洲總理艾班尼斯，除了就雙邊、地區和國際問題交換意見外，外界也預期他可能會宣布解除中國對澳洲剩餘的貿易限制、並簽署中澳新合作協議。香港南華早報12日引述消息人士說法，預計中國本次將派出自2017年以來最大規模的商業代表團，跟隨李強訪澳。該場圓桌對話，將由雙方不同行業和部門的15名代表組成，其中包括能源公司、採礦和資源以及綠色技術和轉型等領域。

李強本周出訪紐西蘭、澳洲和馬來西亞，是7年來首度有中國總理訪問紐澳。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中認為，中國正在試圖破解美國透過英美澳「AUKUS聯盟」對中國的圍堵。另一方面，在美國和歐盟對中國採取更多限制措施的同時，中國也欲爭取與紐澳在經貿上的合作，以改善中國目前的經濟困境。

中國總理李強15日飛抵澳洲訪問。（美聯社）

另外，BBC中文網報導，中國總理暌違7年，再次訪問澳洲，許多分析表示這是兩國關係趨穩的跡象，但可能先從貿易開始解凍，特別是稀土以及被禁的澳洲龍蝦為主要焦點。

不過，在政治及安全議題上，有學者向BBC表示，坎培拉近年來轉向與美國主導的印太戰略親近的趨勢不大可能改變。因此，中國總理李強此次訪問澳洲，外界估計是兩國繼續試探彼此在相關議題上的斡旋空間有多大。

美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Counci）全球中國樞紐非常駐研究員宋文笛表示，中澳關係逐漸穩定，但距離恢復正常或原狀還很遠。宋文笛稱，並非所有雙方過去祭出的貿易制裁都被解禁了，此外，目前至少還有一位知名的澳洲公民楊恆鈞現在被關押在中國監獄並被判決「死緩」。因此，當下仍是雙方「試水溫」的階段。