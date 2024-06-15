被俄國人坑了？中企購買2000噸銅離奇消失

中國國企遇上交易詐騙？據彭博報導，中國大宗商品貿易物產中大集團向一家俄羅斯 冶煉廠購買2000噸、貨值近2000萬美元的精煉銅，然而上月未獲交付，整批銅被指失蹤。據知情人士透露，這批銅從未抵達港口，而根據處理貨物的航運公司記錄，貨物被登記為更低廉的花崗岩，並很可能最終運往土耳其。

彭博引述知情人士稱，物產中大2023年年底向一家名為「區域冶金公司」（Regional Metallurgical Co.）的俄羅斯生產商購買精煉銅，這批貨物於今年初離開俄羅斯，原定於5月下旬抵達中國，但至今未獲交付。目前物產中大集團的工作人員已前往俄羅斯調查，但無法確定冶煉廠的具體位置。

21世紀經濟報導，物產中大14日發布公告稱，近日，有媒體關注公司銅產品貿易業務情況，公司正在向控股子公司物產中大國際貿易集團有限公司進一步核實情況，並表示公司具有完善的內控制度，能夠有效管理和控制貿易業務相關風險，保障公司在國際貿易中合法合規運營。

物產中大在公告中還提及上述事項涉及金額約1.1億元人民幣，占公司歸母凈利潤較小，對公司後續經營不會產生較大影響。

盤面上，物產中大今日低開低走，截至早間收盤跌2.19%，股價報4.47元，總市值232.1億元。

中國網友更翻出這家公司的歷史公告發現，這種事已經不是第一次發生了！

2023 年的公開年報中，物產中大集團提及了 17 件相關合約糾紛。另一方面，該網友發現，中國有不少與俄羅斯貿易或在俄開展業務的公司，都遇到了類似問題，是否事有蹊蹺？

據物產中大官網顯示，集團是浙江省屬特大型國有控股上市公司，擁有成員單位超400家，員工逾2萬人，業務範圍覆蓋全球90多個國家和地區。自2011年起連續13年入圍 世界500強（2023年列138位），2021年成為首批中國供應鏈 創新與應用示範企業。