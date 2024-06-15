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「逮越界外國人」中海警3號令生效 菲反對派嗆綁架中國人還擊

中國新聞組／北京15日電
中國15日開始實施海警新規，只要被中方認定違規的船隻，中國海警即可扣船扣人，引發各國的抗議。（取材自中國海警微信公眾號）
中國15日開始實施海警新規，只要被中方認定違規的船隻，中國海警即可扣船扣人，引發各國的抗議。（取材自中國海警微信公眾號）

中國海警執法新規在15日生效，只要擅自進入中國所認定的「中國海域」就會遭到扣押。菲律賓反對派和漁民團體14日在馬尼拉中國大使館外抗議示威，他們毀掉了貼著中國國家主席習近平畫像的硬紙板，表達他們的憤怒。 

美國之音報導，中國海警三號令擴大海警權力，包括可扣押涉嫌非法進入中國領海的外國船隻的權力，以及未經審判拘留涉嫌非法侵入者30至60天。不過，中國學者認為，中方並不會在爭議地區積極應用新措施，除非是菲律賓再次進行南海爭議島礁補給等挑釁舉動。

香港南華早報報導，海警三號令引發菲律賓反對黨抗議，國家第一黨（Bayan Muna）秘書長蒙·帕拉蒂諾(Mong Palatino)表示，抗議者譴責他們所說的中國在西菲律賓海（菲律賓專屬經濟區海域）的毫無依據的行動。他說，「漁民們和菲律賓人將蔑視這條命令」、「中國才應當承擔擅自闖入的責任」。

在中國駐馬卡蒂領事館外，前國家第一黨代表泰迪·卡西尼奧（Teddy Casiño）表示，示威者敦促中國重新考慮其海警執法新規。「我們在這裡譴責中國掠奪我們領土的最新行動」。

甚至有激進人士表示，如果中國傷害或者扣押一名菲律賓漁民，他們就會綁架十名中國人還擊。

報導指出，菲律賓總統小馬可仕科日前表示，中國的新規將會引起地區緊張局勢升級，菲律賓將通過各種方式與中國接觸，阻止這種侵略性的行為，並允許菲律賓漁民繼續在南中國海捕魚。菲律賓外交部也表示，如果中國海警船依據這條法規在菲律賓專屬經濟區抓捕菲律賓人，中國就直接違反了國際法。

大使館 香港 習近平

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