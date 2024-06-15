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阻止歐盟電動車加稅案 德經長下周赴中磋商

中國新聞組／北京15日電
央視玉淵譚天報導，歐盟反補貼調查時，要求中企提供電池配方 。 (路透)
央視玉淵譚天報導，歐盟反補貼調查時，要求中企提供電池配方 。 (路透)

歐盟委員會近日宣布對中國電動汽車加徵最高達38.1%的關稅，知情人士透露，德國政府正在努力阻止歐盟對中國電動車加徵關稅的措施生效，或至少能鬆綁部分措施，比如降低稅率。德國對內則將爭取歐盟盟友的支持，對外將和中國直接談判取得協議，據了解，德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）計畫於下周就此前往中國磋商。

彭博資訊報導，柏林官員樂觀認為，在加徵關稅措施7月4日生效前，歐盟仍能透過與中國直接談判，找到解決方案，德國官員也認為在歐盟內部有盟友，強調不僅是中國，歐盟也必須支持這項協議。

哈貝克表示，「現在有機會嘗試並希望成功阻止」關稅螺旋式升級的威脅。他下周將造訪中國，計畫與中國官員討論這個問題。

此前據德新社6月12日報道，在歐盟委員會宣布對中國電動汽車加徵關稅後，哈貝克立即呼籲同中國進行談判，並警告可能出現的貿易衝突升級，並表示德國是一個貿易和出口導向型國家，需要開放的市場和公平的環境，如果陷入與中國的關稅競賽，相當於把「嬰兒跟洗澡水一起倒掉」。

德國之聲引述德國政府副發言人比希納（Wolfgang Büchner）昨天表示，從德國政府的角度來看，如果能就加徵關稅這一問題達成友好的解決方案，那將是非常可取的。「但中方顯然也需要認真採取行動」，並希望未來幾周的談判能夠避免貿易衝突升級。

歐盟執委會12日決定，7月4日起開始對來自中國的電動車加徵關稅，新稅率上看48%，將影響比亞迪、吉利汽車和MG品牌擁有者上汽集團等汽車製造商。中國已威脅在農業、航空及配備大引擎汽車等領域報復，並指任何以牙還牙的措施都可能傷害福斯（Volkswagen）、賓士（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）等德國汽車製造商。

在過去的2023年，德國汽車製造商近三分之一的銷售額來自中國。同時，中國仍均為德國三大汽車製造商大眾、寶馬、奔馳的最大單一市場。

另據央視旗下資深博主「玉淵譚天」報導，歐盟發布初裁披露之後，中國業界強烈呼籲相關部門採取對歐反制措施，並反映，歐方在調查中，要求他們提供電池的配方。

據南方都市報報導，中國相關車企來說，歐盟此次關稅行為對他們在歐洲市場的出海戰略影響有限，甚至本土化生產仍存巨大機會。全國乘聯會秘書長崔東樹認為，隨著中歐鐵路的建立，會為中國在歐洲帶來更多的生產建設機會。國泰君安、方正證券等投資機構亦認為，海外工廠建設有望加速，出海本地建廠大勢所趨。

德國 歐盟 關稅

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