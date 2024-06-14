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安理會控中助俄發動戰爭 耿爽：敦促美國停止抹黑中國

記者黃國樑／即時報導
中國常駐聯合國副代表耿爽。（取自央視）
中國常駐聯合國副代表耿爽。（取自央視）

中國常駐聯合國代表團副代表耿爽在紐約時間14日下午，在安理會審議向烏克蘭提供武器問題時反駁美國指控中國助俄發動戰爭的說法，他說，今天美國代表再次散播中方支持俄羅斯發動戰爭的謊言，這完全不可接受。敦促美方停止以烏克蘭問題為由，對中方進行攻擊抹黑。

耿爽說，當前烏克蘭危機仍在延遲。武器彈藥持續流入戰場，只會加劇危機惡化，帶來更多傷亡，推升武器流失擴散風險。複雜問題沒有簡單解決辦法，武器或許可以結束戰爭，但帶不來持久和平。中方呼籲衝突當事人展現政治意願，相向而行，早日開啟和談，實現停火止戰。

他呼籲國際社會以和平為重、以人道為重，加緊勸和促談，避免加劇對抗，攜手應對危機造成的負面外溢影響，共同努力為政治解決危機累積條件。

耿爽說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。中國堅持勸和促談，為推動烏克蘭危機的早日政治解決作出不懈努力，發揮建設性作用。

他表示，在5月20日安理會審議烏克蘭問題時，美國代表表示「中國幫助俄羅斯重建國防工業基礎」，當時我已經回應。今天，美國代表再次散播中方支持俄羅斯發動戰爭的謊言，這完全不可接受。

他表示，他要重申，中方不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，始終勸和促談，推動政治解決。中方沒有向衝突任何一方提供致命武器，始終嚴格管控軍民兩用物項。中俄之間的經貿合作，符合世貿規則和市場原則，不針對第三方，也沒有違反國際法。事實上，戰爭爆發以後，美國與俄羅斯之間的貿易往來也從未停止。

他表示，在這種情況下，美方卻不斷在各種場合指責中國與俄羅斯之間的正常貿易，完全是在製造話題，轉移矛盾，推卸責任。我們敦促美方停止以烏克蘭問題為由，對中方進行攻擊抹黑，停止對中國企業實施單邊制裁和無理打壓。我們也敦促美方能夠真正為早日結束戰爭、恢復和平作出積極努力。

烏克蘭 俄羅斯 耿爽

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