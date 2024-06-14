安理會控中助俄發動戰爭 耿爽：敦促美國停止抹黑中國

中國常駐聯合國副代表耿爽。（取自央視）

中國常駐聯合國代表團副代表耿爽 在紐約時間14日下午，在安理會審議向烏克蘭 提供武器問題時反駁美國指控中國助俄發動戰爭的說法，他說，今天美國代表再次散播中方支持俄羅斯 發動戰爭的謊言，這完全不可接受。敦促美方停止以烏克蘭問題為由，對中方進行攻擊抹黑。

耿爽說，當前烏克蘭危機仍在延遲。武器彈藥持續流入戰場，只會加劇危機惡化，帶來更多傷亡，推升武器流失擴散風險。複雜問題沒有簡單解決辦法，武器或許可以結束戰爭，但帶不來持久和平。中方呼籲衝突當事人展現政治意願，相向而行，早日開啟和談，實現停火止戰。

他呼籲國際社會以和平為重、以人道為重，加緊勸和促談，避免加劇對抗，攜手應對危機造成的負面外溢影響，共同努力為政治解決危機累積條件。

耿爽說，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的。中國堅持勸和促談，為推動烏克蘭危機的早日政治解決作出不懈努力，發揮建設性作用。

他表示，在5月20日安理會審議烏克蘭問題時，美國代表表示「中國幫助俄羅斯重建國防工業基礎」，當時我已經回應。今天，美國代表再次散播中方支持俄羅斯發動戰爭的謊言，這完全不可接受。

他表示，他要重申，中方不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，始終勸和促談，推動政治解決。中方沒有向衝突任何一方提供致命武器，始終嚴格管控軍民兩用物項。中俄之間的經貿合作，符合世貿規則和市場原則，不針對第三方，也沒有違反國際法。事實上，戰爭爆發以後，美國與俄羅斯之間的貿易往來也從未停止。

他表示，在這種情況下，美方卻不斷在各種場合指責中國與俄羅斯之間的正常貿易，完全是在製造話題，轉移矛盾，推卸責任。我們敦促美方停止以烏克蘭問題為由，對中方進行攻擊抹黑，停止對中國企業實施單邊制裁和無理打壓。我們也敦促美方能夠真正為早日結束戰爭、恢復和平作出積極努力。