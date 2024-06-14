李強送紐西蘭「單方面」免簽禮 當地媒體潑冷水：中滲透嚴重

中國總理李強13日出席紐西蘭政府舉辦的歡迎儀式，並會晤紐西蘭總督基羅(右)和總理盧克森(左)。(美聯社)

中國國務院 總理李強 13日上午乘包機抵達紐西蘭，展開總理時隔七年的訪紐行程。李強與紐西蘭總理盧克森會談時表示，他此次訪問正值兩國建立全面戰略夥伴關係10周年，願努力打造中紐全面戰略夥伴關係升級版。他並宣布將紐西蘭納入單方面免簽國，同時表達願與紐方持續擴大貿易規模。兩國將啟動服務貿易負面清單談判。

來源：新西蘭中文電視台

兩人在閉門會晤後出席記者會。外電報導，盧克森在記者會上透露，他在會晤中提及敏感問題，包括對外國干涉的擔憂、南海局勢升級以及人權問題。盧克森還透露，中國代表團在會中「表達對澳英美安全協議（AUKUS）的擔憂」。李強則強調，中紐間的分歧不應成為「鴻溝」。

新華社報導，李強表示，「中紐的發展對彼此是機會而不是挑戰」，喊話努力排除經貿關係中的非經濟因素干擾。他也宣布將紐西蘭納入單方面免簽國家範圍，同時希望紐方也為中國公民赴紐提供更多便利。

兩國總理一致認為，中紐關係取得令人滿意的發展。雙方將堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理兩國關係，擴大雙邊貿易投資 合作規模，深化兩國人文交流，共同維護多邊主義和自由貿易。

李強與盧克森會談後共同見證兩國簽署服務貿易、營商環境、農食產品輸陸、科技、專利審查、候鳥保護等領域雙邊合作文件，雙方將發表「中紐總理會晤聯合成果聲明」。

自由亞洲電台報導，李強拜訪紐西蘭釋利多，外界普遍認為，中國視紐西蘭為其在西方民主陣營中最親密的夥伴； 不過，紐西蘭在與中國互動時，則極力的在安全考量與經貿利益中尋求平衡。目前中國是紐西蘭最主要的出口國，紐西蘭向中國出口大量的牛奶和農產品。但是，紐西蘭對中國的人權問題、境外干預、以及在南海廣泛的主權聲索日益感到擔憂。

紐西蘭最大的媒體集團之一Stuff在李強拜訪期間，發布一部時長超過一小時的紀錄片，記錄片揭發了中國當局長期在紐西蘭的祕密滲透活動。紐西蘭前國防部長（Andrew Little指出，紐西蘭情報局所處理的國安威脅中，一半的精力都投入到了外國干預，其中，當局最關注的國家便是中國。 中國國務院總理李強在惠靈頓總督府同紐西蘭總理盧克森舉行會談。(新華社)

來源：Bloomberg Television