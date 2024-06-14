我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不信電動車的川普 被馬斯克的Cybertruck圈粉了？

聖嬰現象結束 反聖嬰可能夏季到來「美國陷入酷暑」

李強送紐西蘭「單方面」免簽禮 當地媒體潑冷水：中滲透嚴重

記者陳宥菘／綜合報導
中國總理李強13日出席紐西蘭政府舉辦的歡迎儀式，並會晤紐西蘭總督基羅(右)和總理盧克森(左)。(美聯社)
中國總理李強13日出席紐西蘭政府舉辦的歡迎儀式，並會晤紐西蘭總督基羅(右)和總理盧克森(左)。(美聯社)

中國國務院總理李強13日上午乘包機抵達紐西蘭，展開總理時隔七年的訪紐行程。李強與紐西蘭總理盧克森會談時表示，他此次訪問正值兩國建立全面戰略夥伴關係10周年，願努力打造中紐全面戰略夥伴關係升級版。他並宣布將紐西蘭納入單方面免簽國，同時表達願與紐方持續擴大貿易規模。兩國將啟動服務貿易負面清單談判。

來源：新西蘭中文電視台

兩人在閉門會晤後出席記者會。外電報導，盧克森在記者會上透露，他在會晤中提及敏感問題，包括對外國干涉的擔憂、南海局勢升級以及人權問題。盧克森還透露，中國代表團在會中「表達對澳英美安全協議（AUKUS）的擔憂」。李強則強調，中紐間的分歧不應成為「鴻溝」。

新華社報導，李強表示，「中紐的發展對彼此是機會而不是挑戰」，喊話努力排除經貿關係中的非經濟因素干擾。他也宣布將紐西蘭納入單方面免簽國家範圍，同時希望紐方也為中國公民赴紐提供更多便利。

兩國總理一致認為，中紐關係取得令人滿意的發展。雙方將堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理兩國關係，擴大雙邊貿易投資合作規模，深化兩國人文交流，共同維護多邊主義和自由貿易。

李強與盧克森會談後共同見證兩國簽署服務貿易、營商環境、農食產品輸陸、科技、專利審查、候鳥保護等領域雙邊合作文件，雙方將發表「中紐總理會晤聯合成果聲明」。

自由亞洲電台報導，李強拜訪紐西蘭釋利多，外界普遍認為，中國視紐西蘭為其在西方民主陣營中最親密的夥伴； 不過，紐西蘭在與中國互動時，則極力的在安全考量與經貿利益中尋求平衡。目前中國是紐西蘭最主要的出口國，紐西蘭向中國出口大量的牛奶和農產品。但是，紐西蘭對中國的人權問題、境外干預、以及在南海廣泛的主權聲索日益感到擔憂。

紐西蘭最大的媒體集團之一Stuff在李強拜訪期間，發布一部時長超過一小時的紀錄片，記錄片揭發了中國當局長期在紐西蘭的祕密滲透活動。紐西蘭前國防部長（Andrew Little指出，紐西蘭情報局所處理的國安威脅中，一半的精力都投入到了外國干預，其中，當局最關注的國家便是中國。

中國國務院總理李強在惠靈頓總督府同紐西蘭總理盧克森舉行會談。(新華社)
中國國務院總理李強在惠靈頓總督府同紐西蘭總理盧克森舉行會談。(新華社)

來源：Bloomberg Television

李強 國務院 投資

上一則

海警3號令生效前夕 解放軍3艘萬噸大驅南海演訓

下一則

歐盟打了「中國最疼愛的孩子」 北京反擊擬查乳品、豬肉、酒

延伸閱讀

會紐西蘭總督 李強：中國願同紐方擴大人員往來

會紐西蘭總督 李強：中國願同紐方擴大人員往來
與紐西蘭總理會談 李強宣布把紐西蘭納入單方面免簽國

與紐西蘭總理會談 李強宣布把紐西蘭納入單方面免簽國
李強飛抵紐西蘭 盼打造兩國全面戰略伙伴關係升級版

李強飛抵紐西蘭 盼打造兩國全面戰略伙伴關係升級版
李強將訪紐澳 區域安全陰影籠罩貿易關係

李強將訪紐澳 區域安全陰影籠罩貿易關係

熱門新聞

恒大歌舞團白珊珊穿高叉跳激情「18蹲」? 網友驚呆卻有話說…

2024-06-07 08:30
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 （圖／擷自X平台）

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

2024-06-08 09:30
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡時竟被看光光。(取材自微博)

「裸奔了3年」蘇州妙齡女在廁所裝這種窗簾 鄰居：妳被看光光

2024-06-10 09:30
4名美籍講師在吉林省吉林市被刺傷，吉林公安局船營分局11日晚間發布，犯罪嫌疑人崔姓男子是與一名外籍人士發生碰撞而行凶，崔姓男子當天被捕。（圖／取自X）

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

2024-06-11 10:03
鳳凰衛視前主持人傅曉田。（路透資料照片）

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

2024-06-08 06:30
河南開封市一名高考女考生，因穿短裙和過膝襪應試遭網暴，她崩潰被迫放棄考試。(視頻截圖)

高考「穿短裙」入考場遭網暴 河南女生棄考 胡錫進發聲了

2024-06-08 22:00

超人氣

更多 >
全球最安全的旅遊城市 就在這裡

全球最安全的旅遊城市 就在這裡
紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國

紐時：在中國後院的亞太區域 美國轉為低調的超級強國
紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周

紐約華人老闆追究客吃424元霸王餐 被毆重傷昏迷2周
WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安

WSJ：中國在秘魯錢凱建立超大港口 美國感到不安
G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨

G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨