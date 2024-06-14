「中國人把屋頂塗成藍色」美網友紛傳是防雷射武器 真的嗎?

藍色防水卷材在屋頂可以起到防水作用，在美國引發了一場關於「激光武器」的恐慌。(取材自環球時報)

刷視頻常見「藍色防水卷材」廣告，這種帶粘性的藍色薄膜貼在屋頂可以起到防水作用，是中國很常見的建材。可沒想到的是，這些視頻被發布到外國社交媒體後，居然在美國引發了一場關於「激光(雷射)武器」的恐慌。

來源：YouTube

環球時報報導，一個美國網路博主10日轉發一段視頻稱：「中國等國家正在把屋頂弄成藍色，以此屏蔽激光武器。」

其實，除了這名博主外，自今年3月開始，就有大量美國等國家的網友轉發中國網路上常見的防水卷材廣告，聲稱「中國人正將屋頂塗成藍色」。

這些網友聲稱，中國緊急要求民眾將屋頂塗成藍色，是因為「中國發現了激光武器的存在」，他們還表示，這種在空中發射的激光武器可以遠程點燃房屋，而藍色能有效屏蔽這種武器的威力。

這些有關「藍色屋頂防激光」的陰謀論視頻，播放量動輒在數萬乃至數十萬以上。一個對這些傳言深信不疑的美國網友稱，自己已經將自家屋頂刷成了藍色。

報導指出，所謂「激光武器」的說法，出處其實非常荒誕。2023年8月，美國夏威夷茂宜島 發生火災。當時曾有陰謀論稱，這些房屋是被「美軍激光武器」點燃才焚毀的。儘管許多主流媒體馬上闢謠，但一些美國網友對這種陰謀論深信不疑。

報導說，在這些荒誕的傳言中，可注意到許多美國網友的一種共同的情緒，那就是對美國政府的極度不信任。不少網友援引茂宜島山火 死傷人數眾多一事猜測，茂宜島距離美軍基地如此近，他們居然還能行動如此遲緩，那唯一的解釋就是：這把火是他們自己放的。