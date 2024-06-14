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經濟學人：高引用率論文數量、自然指數2指標 中成科學超級大國

中國新聞組／北京14日電
英媒稱中國已是科學超級大國。圖為北京一廣場的大型電視牆正直播中國「嫦娥六號」完成世界首次月背採樣的現場畫面。(路透)
英媒稱中國已是科學超級大國。圖為北京一廣場的大型電視牆正直播中國「嫦娥六號」完成世界首次月背採樣的現場畫面。(路透)

英國知名雜誌「經濟學人」12日刊文稱，根據兩大科學指標—高引用率論文數量和自然指數（Nature Index），從植物生物學、人工智能（AI）到超導物理學等領域，中國均處於研究前沿，「已經成為科學超級大國」。

香港文匯報報導，文章提到，中國在科研領域飛速進步之際，包括基礎研究薄弱、中等大學教育水平較差在內的短板仍顯而易見，但中國正在努力克服並取得了一定成績。文章同時警告美歐國家，中西方科研交流合作至關重要，對中國學生和研究人員關上大門，將給西方科學帶來災難性後果。

這篇題為「中國已成為科學超級大國」的文章，首先將目光投向了中國科學院及其植物生物學成就。據介紹，過去幾年裡，中國科學家們發現了一種去除後可以增加小麥的長度和重量的基因、一種可以提高高粱和小米等農作物在鹹土壤中生長能力的基因，還有一種可以使玉米產量提高10%左右的基因。

現在，中國被廣泛認為是農作物研究領域的領導者，但植物科學研究的興起絕非個例。文章指出，兩大高質量科學指標顯示，在頂尖科研的「千里之行」中，中國科學家取得長足進步，且沒有放緩的跡象，「由美歐日主導的舊的科學世界秩序正在走向終結」。

在高引用率（即「高影響力」）論文數量方面，中國科學家進步飛速。科學分析公司Clarivate數據顯示，2003年，美國高引用率論文數量是中國的20倍；到2013年，美國高引用率論文數量約為中國的4倍；2022年起，中國高引用率論文數量已經超過了美國和歐盟。

自然指數依託於全球頂級期刊「自然」，統計刊發在一系列著名期刊上、經過同行評審小組審議的論文數量，是衡量一個國家科研質量的另一個指標。2014年該指數首次推出時，中國排名第三，論文數量還不到美國的三分之一；2023年，中國已經名列前茅。

此外，根據萊頓科研產出排名，目前中國有六所大學或機構進入世界前十；根據自然指數排名，中國有七所大學或機構進入前十。

從具體領域來看，美國和歐洲在普通生物學和醫學領域仍然遙遙領先；而應用研究是中國的強項，中國科學家在物理科學、化學、地球和環境科學領域領先世界。

隨後，文章深度分析了中國科學實現重塑的三個主要原因：資金、設備和人才。首先，中國的研發支出自2000年以來增長了16倍。雖然仍與美國存在不小差距，但中國在大學、研究機構的支出已超越美國，並在應用研究和實驗開發上投入了大量資金。

先進勞動力是中國科研進步的主要原因。經合組織數據顯示，自2000年代末以來，回國的學生數量多於留在當地的學生數量。這些海歸成為主要科研力量，發表的論文數量是留在美國的同等研究人員的2.5倍。

在科學裝備上，中國同樣投資頗豐。據不完全統計，中國現在擁有世界上最靈敏的超高能量宇宙射線探測器、世界上最強的穩態磁場，不久後還將擁有世界上最靈敏的中微子探測器之一。

「經濟學人」最後指出，幾乎沒有跡象表明，中國科學發展進程會陷入停滯。

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