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美中第二屆1.5軌對話北京舉行 「雙方應堅持和平共處」

記者黃國樑／即時報導
中美第二屆1.5軌對話昨舉行。圖為今年1月8日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在紐約出席參加了中美1.5軌對話框架下的專題座談。 (中聯部官網)
中美第二屆1.5軌對話昨舉行。圖為今年1月8日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在紐約出席參加了中美1.5軌對話框架下的專題座談。 (中聯部官網)

新華社淩晨報導，13日由中共中央對外聯絡部和美國亞洲協會共同主辦的第二屆中美1.5軌對話在北京舉行。雙方認為，中美關係穩定發展符合兩國人民利益，也符合國際社會普遍期待。中美雙方應堅持和平共處，避免衝突對抗；加強溝通對話，增進相互了解和信任。

報導稱，雙方圍繞著「聚焦關鍵迫切議題，加強對話交流合作」的主題進行坦誠、深入、建設性交流。來自中方相關部會、地方政府、大學、智庫以及美國亞洲協會董事會共同主席桑頓等約30名中外代表參加。

雙方認為，中美關係穩定發展符合兩國人民利益，也符合國際社會普遍期待。中美雙方應堅持和平共處，避免衝突對抗；加強溝通對話，增進相互了解和信任；深化經貿、氣候變遷、衛生、人工智慧等領域合作，擴大人文交流特別是青年往來；加強風險管控，重視和妥善處理分歧；展現大國責任擔當，共同應對全球性挑戰。

雙方同意繼續深化對話交流，為促進中美關係穩定健康發展做出努力。

第一屆中美1.5軌對話是在去年10月19日舉行，同樣由中共中央對外聯絡部和美國亞洲協會共同舉辦，但是以視訊方式進行。當時，雙方圍繞「加強溝通合作，管控矛盾分歧，共同探尋新時期中美正確相處之道」進行坦誠、建設性交流。第一屆舉辦時，習近平與拜登的中美舊金山會晤尚未舉行。

今年1月8日，中共中央對外聯絡部部長劉建超藉訪美行程，曾在紐約出席參加了一場中美1.5軌對話框架下的專題座談。

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