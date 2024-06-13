與紐西蘭總理會談 李強宣布把紐西蘭納入單方面免簽國

中國總理李強與紐西蘭總理盧克森13日在紐西蘭威靈頓總督府舉行會談。（取材自汪文斌臉書）

中國總理李強 已到訪紐西蘭，13日下午與紐西蘭總理會談時，宣布將把紐西蘭納入單方面免簽國，也表示願與紐西蘭擴大貿易規模，「努力排除經貿關係中的非經濟因素干擾，為企業經營發展提供穩定預期和良好營商環境」。會談成果也包含雙方同意「啟動服務貿易負面清單談判」。

新華社報導，李強13日下午與紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）會談時表示，願與紐方努力打造雙邊全面戰略夥伴關係升級版，他強調中紐的發展對彼此是機遇而不是挑戰，兩國要繼續做互尊互信、互利互惠、互學互鑒、團結協作的夥伴。中國願同紐方「持續擴大貿易規模，深挖數位經濟、綠色經濟、新能源汽車、創意產業等領域合作潛力，共同推動區域經濟合作」。

李強還指出，要努力排除經貿關係中的非經濟因素干擾，為企業經營發展提供穩定預期和良好營商環境。雙方都是多邊主義的堅定支持者，都支持自由貿易和建設開放型世界經濟，雙方要加強在多邊領域溝通協調，推動各方同舟共濟、合作共贏。

他宣布，中國願同紐方不斷深化人文交流，將把紐西蘭納入單方面免簽國家範圍，「希望紐方為中國公民赴新提供更多便利」。

盧克森則表示，紐西蘭堅定奉行一個中國政策，願同中國加強高層及各級別溝通對話，進一步深化農業、食品、創意產業、環境保護等領域合作，促進人文交流。紐西蘭還願同中國加強執法合作，在亞太經合組織等多邊框架下加強協調配合，攜手應對氣候變化等全球性問題。

新華社指出，「兩國總理一致認為，中新關係取得了令人滿意的發展成就。雙方將堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理兩國關係，擴大雙邊貿易投資 合作規模，不斷深化兩國人文交流，共同致力於維護多邊主義和自由貿易，推動中新關係持續健康穩定發展。兩國同意啟動服務貿易負面清單談判」。

而會談後，兩人共同見證簽署服務貿易、營商環境、農食產品輸陸、科技、專利審查、候鳥保護等領域雙邊合作文件，並共同會見記者。雙方發表「總理會晤聯合成果聲明」。