期盼投資、帶來就業 歐盟多國祭獎勵爭取中車企設廠

中國電動車巨頭比亞迪。(路透)

歐盟傳出7月起將對中國進口的電動汽車加徵最高額38.1%的臨時關稅 ，與此同時，歐洲多國仍在積極爭取中國汽車製造商前往該國設廠；中國車企也可以藉此節省高額運費和潛在關稅。

英國金融時報報導，歐洲聯盟執行委員會12日通知中國車企，將自7月起對從中國進口的電動汽車加徵最高38.1%的臨時關稅。預計明年中國電動車 將占歐盟市場15%，而中國電動車價格一般較歐盟製造的電動車低20%。

路透社報導，歐洲各國政府可能對中國廉價電動車湧入其市場持謹慎態度，但他們也在積極爭取中國汽車製造商前來建廠，因為這將帶來製造業投資 和就業機會。

報導引述貝恩策略顧問公司（Bain & Company）合夥人洛雷托（Gianluca Di Loreto）指出，比亞迪、奇瑞和國有上海汽車集團等中國電動車製造商的製造成本在國內要低得多，但它們仍然熱衷於在歐洲設廠，因為可以節省運費和潛在關稅。

「中國汽車製造商知道，如果他們想引起歐洲客戶的興趣，他們的汽車就必須被視為歐洲產品，」洛雷托說， 「這意味著在歐洲生產。」

全球新能源汽車巨頭比亞迪去年宣布，將在匈牙利設廠，這是中國汽車製造商在歐洲投資的第一家工廠。匈牙利在2023年生產約50萬輛汽車；比亞迪也考慮2025年在歐洲設立第二家工廠。

匈牙利還在與中國的長城汽車進行談判，為其第一家歐洲工廠開出新選項；該國將提供現金以創造就業機會、減稅並鬆綁目標市場的監管以吸引外國投資。

中國零跑汽車將利用其合作夥伴斯特蘭蒂斯（Stellantis）汽車集團的現有產能，這兩家車企已選擇波蘭蒂黑（Tychy）工廠作為製造基地。

波蘭經濟發展與科技部指出，該國目前有多項計畫支持超過100億美元的投資，其中一項有利於向淨零排放經濟轉型，另一項則提供高達50%的企業所得稅減免。

西班牙是僅次於德國的歐洲第二大汽車製造國，該國已獲得奇瑞汽車的投資，奇瑞將於第4季與當地合作夥伴在巴塞隆納的前日產工廠開始生產。這家中國車企將從西班牙在2020年啟動的37億歐元吸引電動車和電池工廠的計畫中受益。

中國遠景科技集團已根據該計畫獲得了3億歐元的獎勵，將建造一座價值25億美元的電池工廠，創造3000個就業機會。西班牙也可能與中國電池龍頭寧德時代合作，建造斯特蘭蒂斯計畫在歐洲設立的第4家超級工廠。