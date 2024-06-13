迎接李強到訪 澳總理發文釋善意：與中國合作 所有人受益

澳洲總理艾班尼斯刊文讚賞與中國貿易的重要性。(路透)

中國國務院總理李強 本周將訪問紐西蘭和澳洲 ，在李強周末到達前，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）先釋善意、11日在報紙上發表題為「與中國有效合作將使區域內所有人受益」的署名文章。此外，澳洲貿易部部長法瑞爾也表示，在中國3月底取消關稅 後，4月出口到中國的澳洲葡萄酒猛增，總額達8600萬澳元，「超過前3年」，並稱當地葡萄酒商對未來銷售量充滿信心。

觀察者網報導，艾班尼斯表示，澳洲將迎來李強訪問，這是中國總理2017年來首次訪澳，顯示著澳洲政府為重建與中國對話及穩定澳中關係的努力又邁出一步。

艾班尼斯強調，澳中之間雖然存在分歧，但應通過對話解決，當今世界，「衡量外交政策實力的真正標準是有效處理分歧的能力，而非製造對抗的能力」，如果「印太地區」所有國家都能在維護地區穩定上發揮作用，所有人都能獲益良多。

據了解，澳洲總理官網也登載這篇文章。艾班尼斯在文章中提到，作為一個外向型經濟體，澳洲主張貿易和投資帶來的益處。貿易支撐著澳洲四分之一的就業崗位，貢獻了澳洲三分之一的經濟產出，而中國無疑是澳洲最大的貿易夥伴。

他表示，澳洲棉花、銅、煤、木材、燕麥乾草、大麥和葡萄酒能夠重返中國市場，讓澳洲農民、種植者、採礦者和出口商獲益匪淺。

另據美聯社報導，澳洲貿易部長法瑞爾12日稱，在中方訪澳後，澳洲對華出口的最後障礙--中方對澳洲活龍蝦的進口禁令有望很快解除，他對此有信心。報導認為，龍蝦重返中國市場將成為本屆澳政府上台以來穩定雙邊關係的一個里程碑。