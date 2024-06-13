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英保守黨打抗中牌 勝選將列中為「威脅國」

中國新聞組／北京13日電
英國首相蘇納克將啟動大選。(取材自環球網)
英國首相蘇納克將啟動大選。(取材自環球網)

英國7月即將迎來大選，英國執政黨保守黨宣稱一旦贏得大選，將把中國列為和俄羅斯伊朗一樣「對英國構成等威脅的國家」。

環球網引述每日電訊報報導，保守黨11日發布了該黨競選宣言，其中承諾將中國和俄羅斯、伊朗一起納入英國「外國影響力登記計畫」的第二層加強級別，這意味著在英中國公民可能面臨更嚴格的審查。

關於所謂外國影響力登記計畫分為兩層：第一層級是要求對經外國勢力授意，在英國進行政治影響活動的個人或實體進行登記；第二層級是賦予大臣級官員權力，能夠要求對特定國家或部分地區，及外國政府控制的實體進行範圍更廣泛的活動登記，不僅限於政治影響活動。

對於保守黨上述舉動，每日電訊報稱，這代表著英國政府對中國的立場愈發強硬，實際上將中國視為敵對國家。另一方面，該媒體提到，一段時間以來，保守黨受到來自對中國持批評態度人士的壓力，要求將中國列為風險較高的國家。

環球時報報導，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建曾分析，蘇納克政府強調的是要在涉華問題上維持平衡。這種觀點引起英國對華強硬派的不滿，於是尋求從情報、AI技術這樣的新角度去攻擊中國，這讓蘇納克政府面臨的壓力上升。崔洪建表示，中英雙方還是要管控分歧，加強交流與溝通，推動雙邊關係回到正常的軌道。

而對於中英關系，中國外交部發言人去年11月回答提問時說，中國和英國都是聯合國安理會常任理事國，也是世界主要經濟體，發展穩定互惠的中英關係符合兩國人民根本利益，也有利於雙方共同應對全球性挑戰，促進世界和平與發展。

伊朗 俄羅斯 聯合國

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