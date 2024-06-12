李強飛抵紐西蘭 盼打造兩國全面戰略伙伴關係升級版

中國國務院總理李強已於當地時間13日上午乘包機抵達紐西蘭首都威靈頓。(美聯社資料照)

據新華社報導，中國國務院 總理李強 已於當地時間13日上午乘包機飛抵紐西蘭首都威靈頓，開始對紐西蘭進行正式訪問。李強表示，他此行是為賡續傳統友好、促進互利合作、推動共同發展而來，期待同紐西蘭領導人和各界人士就中紐關係和共同關心的問題深入交換意見，打造中紐全面戰略伙伴關係升級版。

應紐西蘭總理盧克森、澳洲 總理艾班尼斯和馬來西亞總理安華邀請，李強12日下午乘包機離開北京，對三國進行正式訪問，並將與艾班尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。

李強抵達威靈頓國際機場時，紐西蘭衛生部長雷蒂和中國駐紐西蘭大使王小龍等到機場迎接。李強表示，中國和紐西蘭雖然遠隔重洋，但友好交往歷史悠久，彼此之間相知相親。建交50多年來，在兩國領導人的戰略引領下，兩國關係始終走在中國同發達國家關係前列。

李強稱，兩國在貿易、投資、旅遊、科技、人文等領域合作取得豐碩成果，成為不同社會制度、不同歷史文化、不同發展階段國家之間互利共贏的典範。

李強指出，今年是中國國家主席習近平對紐西蘭進行國事訪問和中紐建立全面戰略伙伴關係10周年。他期待同紐西蘭領導人和各界人士就中紐關係和共同關心的問題深入交換意見，推動兩國各領域交流合作持續深化，打造中紐全面戰略伙伴關係升級版。

據澳洲ABC中文網報導，在結束對紐西蘭的訪問後，李強將於本周六（15日）飛往阿得雷德，開始為期四天的訪澳行程。李強預計到訪阿得雷德動物園，探望澳洲唯一一對貓熊—「網網」和「福妮」，它們的租約將於今年到期。

次日，李強將在阿得雷德與澳洲外長黃英賢和貿易部長法瑞爾舉行午餐會。周一，李強將在坎培拉和澳洲總理艾班尼斯舉行領導人會談，並拜會澳洲總督。

結束坎培拉的會晤後，李強還將前往珀斯訪問天齊鋰業鋰加工廠，並與澳洲商界領袖舉行會談。

據美聯社報導，澳洲貿易部長法瑞爾表示，在李強訪澳後，澳洲對中國出口的最後障礙—中方對澳洲活龍蝦的進口禁令將很快解除，他對此有信心。報導稱，龍蝦重返中國市場將成為本屆澳洲政府2022年上台以來穩定澳中關係的一個里程碑。